Стоимость принятия наследства

Вопрос: «Платим ли мы налог, когда вступаем в наследство?»

Денис Максимович У.

Налога при получении наследства нет. Его нужно платить только при продаже унаследованного имущества раньше минимального срока владения. Для получения наследства нужно оформить свидетельство о праве на наследство. При этом взимается госпошлина.

Размер госпошлины зависит от того, кто вступает в наследство:

- дети, супруги, родители, полнородные братья и сестры — 0,3% от стоимости наследственного имущества, но не более 100 тыс. руб.;

- другие наследники — 0,6%, но не более 1 млн руб.

Сумма не зависит от наличия завещания.

Не платят госпошлину несовершеннолетние или лица с психическими расстройствами — независимо от вида имущества.

Для остальных наследников освобождение от госпошлины действует, если наследуется:

- жилье, в котором наследники проживали вместе с наследодателем и продолжают проживать;

- деньги на счетах и вкладах, страховые суммы, зарплата, пенсии;

- имущество лиц, погибших при выполнении государственных и общественных обязанностей, в результате терактов и обстрелов.

Для инвалидов I и II группы, инвалидов с детства — скидка 50%.

Дополнительно оплачиваются услуги нотариуса.