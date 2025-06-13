Стоимость принятия наследства
Вопрос: «Платим ли мы налог, когда вступаем в наследство?»
Денис Максимович У.
Налога при получении наследства нет. Его нужно платить только при продаже унаследованного имущества раньше минимального срока владения. Для получения наследства нужно оформить свидетельство о праве на наследство. При этом взимается госпошлина.
Размер госпошлины зависит от того, кто вступает в наследство:
- дети, супруги, родители, полнородные братья и сестры — 0,3% от стоимости наследственного имущества, но не более 100 тыс. руб.;
- другие наследники — 0,6%, но не более 1 млн руб.
Сумма не зависит от наличия завещания.
Не платят госпошлину несовершеннолетние или лица с психическими расстройствами — независимо от вида имущества.
Для остальных наследников освобождение от госпошлины действует, если наследуется:
- жилье, в котором наследники проживали вместе с наследодателем и продолжают проживать;
- деньги на счетах и вкладах, страховые суммы, зарплата, пенсии;
- имущество лиц, погибших при выполнении государственных и общественных обязанностей, в результате терактов и обстрелов.
Для инвалидов I и II группы, инвалидов с детства — скидка 50%.
Дополнительно оплачиваются услуги нотариуса.