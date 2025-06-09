Общество 09.06.2025 в 09:50

Жителей Бурятии ждет короткая рабочая неделя

Четыре выходных дня связаны с празднование Дня России
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Текст: Елена Кокорина
Жителей Бурятии ждет короткая рабочая неделя

К радости большинства жителей Бурятии, на этой неделе их ждет в два раза больше выходных дней. Короткая рабочая неделя связана с празднованием Дня России.

Всего три трудовых дня, а затем выходные. Устроить себе еще один полноценный отдых от работы можно будет с 12 по 15 июня. Традиционно 12 июня отмечается День России. В связи с этим, пятница, 13-е, станет нерабочей благодаря переносу выходного с 8 марта в соответствии с постановлением правительства РФ (женский день в этом году выпал на субботу). 

Тем, кто еще не построил планы на эти выходные – самое время этим заняться. Следующие длинные выходные ждут нас только в ноябре. 

Напомним, что в мае у жителей Бурятии дважды были длинные выходные – с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Фото: loon.site

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