Жителей Бурятии ждет короткая рабочая неделя

К радости большинства жителей Бурятии, на этой неделе их ждет в два раза больше выходных дней. Короткая рабочая неделя связана с празднованием Дня России.

Всего три трудовых дня, а затем выходные. Устроить себе еще один полноценный отдых от работы можно будет с 12 по 15 июня. Традиционно 12 июня отмечается День России. В связи с этим, пятница, 13-е, станет нерабочей благодаря переносу выходного с 8 марта в соответствии с постановлением правительства РФ (женский день в этом году выпал на субботу).

Тем, кто еще не построил планы на эти выходные – самое время этим заняться. Следующие длинные выходные ждут нас только в ноябре.

Напомним, что в мае у жителей Бурятии дважды были длинные выходные – с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Фото: loon.site