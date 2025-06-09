В Улан-Удэ на площади Советов раздадут 3590 мороженых

В субботу, 14 июня, Улан-Удэ исполнится 359 лет. В честь этой даты, в ознаменование Дня города, учреждения культуры подготовили более 50 мероприятий. Город станет большой концертно-развлекательной площадкой. Фейерверка, как предупреждают городские власти, не будет.Мероприятия пройдут 13-14 июня на Арбате, в муниципальных парках, в Музее истории города, на Гостиных рядах, в библиотеках и т. д.Центральным местом празднования Дня рождения города станет площадь Советов. Сезонную зону отдыха ради мероприятий разбирать не будут. Все пройдет на свободном пространстве площади.С 16 до 18 часов там состоится большой концерт «Музыка детских сердец». В нем примут участие более 300 учащихся детских школ искусств, которые занимаются по самым разным направлениям: от классического вокала и инструментальной музыки до современных танцев. Начнут работать увлекательные анимационные площадки, организуют фотозоны, аквагрим, игры для детей всех возрастов.Организаторы обещают приятные сюрпризы. Подготовлено 3590 штук мороженого, которые получат участники конкурсов и игр.С 18 до 23 часов на площади Советов пройдет вечерняя программа. Можно будет увидеть выступления звезд бурятской эстрады, танцевальных коллективов города, а также гостей из Иркутска и Новосибирска. В заключительной части будет шоу-программа известного театра «Байкал». Вечерняя программа также отметится розыгрышем призов: от блокнотов до мелкой бытовой техники.В других местах города можно будет принять участие в мастер-классах, увидеть «живые скульптуры», заказать у художников свой портрет или купить понравившуюся картину. Состоится Верхнеудинская ярмарка, можно будет сыграть в шахматы с приглашенным гроссмейстером, увидеть кукольный спектакль, пройдет фестиваль чая.Улан-Удэ - город многонациональный, поэтому можно будет познакомиться с местными национально-культурными центрами. На Дне города каждый сможет купить изделия ремесленников, показать силу и выносливость в армрестлинге. Запланирована масса интересных мероприятий. В одном из парков каждый желающий сможет сплести маскировочные сети для бойцов спецоперации, принять участие в сборе помощи для тех, кто находится в зоне СВО и даже увидеть на выставке современное стрелковое оружие. А заключительным мероприятием станет автоэкспресс по ночному Улан-Удэ. Но на него надо купить билет.Возрастное ограничения дневных мероприятий: 0+. Возрастное ограничения вечернмх мероприятий: 6+.