Общество 09.06.2025 в 10:41

В Улан-Удэ на площади Советов раздадут 3590 мороженых

Чтобы получить их, надо будет проявить активность в конкурсах Дня города
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ на площади Советов раздадут 3590 мороженых
Фото: freepik.com
В субботу, 14 июня, Улан-Удэ исполнится 359 лет. В честь этой даты, в ознаменование Дня города, учреждения культуры подготовили более 50 мероприятий. Город станет большой концертно-развлекательной площадкой. Фейерверка, как предупреждают городские власти, не будет. 

Мероприятия пройдут 13-14 июня на Арбате, в муниципальных парках, в Музее истории города, на Гостиных рядах, в библиотеках и т. д. 

Центральным местом празднования Дня рождения города станет площадь Советов. Сезонную зону отдыха ради мероприятий разбирать не будут. Все пройдет на свободном пространстве площади. 

С 16 до 18 часов там состоится большой концерт «Музыка детских сердец». В нем примут участие более 300 учащихся детских школ искусств, которые занимаются по самым разным направлениям: от классического вокала и инструментальной музыки до современных танцев. Начнут работать увлекательные анимационные площадки, организуют фотозоны, аквагрим, игры для детей всех возрастов. 

Организаторы обещают приятные сюрпризы. Подготовлено 3590 штук мороженого, которые получат участники конкурсов и игр. 

С 18 до 23 часов на площади Советов пройдет вечерняя программа. Можно будет увидеть выступления звезд бурятской эстрады, танцевальных коллективов города, а также гостей из Иркутска и Новосибирска. В заключительной части будет шоу-программа известного театра «Байкал». Вечерняя программа также отметится розыгрышем призов: от блокнотов до мелкой бытовой техники. 

В других местах города можно будет принять участие в мастер-классах, увидеть «живые скульптуры», заказать у художников свой портрет или купить понравившуюся картину. Состоится Верхнеудинская ярмарка, можно будет сыграть в шахматы с приглашенным гроссмейстером, увидеть кукольный спектакль, пройдет фестиваль чая. 

Улан-Удэ - город многонациональный, поэтому можно будет познакомиться с местными национально-культурными центрами. На Дне города каждый сможет купить изделия ремесленников, показать силу и выносливость в армрестлинге. Запланирована масса интересных мероприятий. В одном из парков каждый желающий сможет сплести маскировочные сети для бойцов спецоперации, принять участие в сборе помощи для тех, кто находится в зоне СВО и даже увидеть на выставке современное стрелковое оружие. А заключительным мероприятием станет автоэкспресс по ночному Улан-Удэ. Но на него надо купить билет.

Возрастное ограничения дневных мероприятий: 0+. Возрастное ограничения вечернмх мероприятий: 6+.
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