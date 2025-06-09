Центр Улан-Удэ закроют для личных автомобилей

В мэрии Улан-Удэ предупреждают горожан, что с 8 часов утра 14 июня будет закрыто движение личного транспорта в районе площади Советов. Общественный транспорт будет ходить там до 15 часов, но потом и его движение прекратится. Запрет продлится до 23 часов.В День города автобусы МУП «Городские маршруты» будут работать по графику рабочего дня. Предприятие выпустит на улицы 150 автобусов различной вместимости. МУП «Управление трамвая» будет работать по субботнему графику (42 вагона).Для вывоза горожан с площади Советов после завершения праздничных мероприятий предусматривается 16 муниципальных автобусов по 8 маршрутам (1, 2, 3, 10, 16, 17, 46а, 95). Частные перевозчики тоже выставят свои автобусы, до 5 штук по каждому из 10 маршрутов, проходящим через центр города.Трамвайщики вывезут людей на 8 трамваях по 5 маршрутам. Вывоз начнется в 23:15 ночи.Горожанам рекомендуют не опаздывать на «вывозные» автобусы и трамваи. Представители мэрии будут находиться на месте и следить за ситуацией.