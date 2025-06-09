В Монголии возобновили разведение советских овец

Разведение пород тонкорунных овец, завезенных в Монголию из Советского Союза, проходит с использованием нового метода биотехнологии в приграничном с Россией аймаке Сэлэнгэ.«Завезенные еще из СССР тонкорунные овцы дали новое направление в скотоводстве Монголии, где с древности разводили животных только местной породы. Созданные монгольские тонкорунные породы дают шерсти на 20% больше, чем аборигенные. На сегодня в нашем аймаке успешно осеменили 680 тонкорунных овец с использованием эндоскопической техники — передового метода биотехнологии», – рассказали в отделе сельского хозяйства аймака.По его информации, животных тонкорунных пород из СССР завозили в Монгольскую Народную Республику в 1936, 1950, 1960, 1970 годах. Ранее посол России в Монголии Алексей Евсиков на праздновании 65-летия освоения целины в стране с помощью СССР отметил, что российские партнеры готовы в приоритетном порядке взаимодействовать по вакцинации монгольского скота, зерновой селекции, поставке техники и удобрений, обслуживанию сельхозобъектов и подготовке кадров.