Выброшенная в окно бутылка аукнулась улан-удэнцу в 15 тысяч рублей

Нашумевшая история с выброшенной бутылкой подошла к своему логическому завершению. Водителя, выкинувшего мусор из окна своего автомобиля у дороги, наконец-то нашли. Теперь он должен будет оплатить штраф в 15 тысяч.

- Видео сняли и опубликовали в соцсетях, но скрыли госномер автомобиля. Не было данных ни о времени, ни о дате, поэтому было сложно найти нарушителя. Однако мы справились. Нарушителю отправили уведомление на штраф 15 тысяч рублей, - рассказали в Бурприроднадзоре.

Напомним, что Ситуация произошла ориентировочно 20 мая на одном из перекрестков города. Водитель иномарки, пережидая запрещающий красный сигнал светофора, выбросил пустую пластиковую бутылку в окно. Увидев эту ситуацию, девушка, стоящая на светофоре за ним, вышла из машины, подобрала с газона бутылку и уверено швырнула ее обратно в незакрытое окно нарушителя.

Спустя пару дней, в одночасье ставшую звездой соцсетей горожанку, наградили в минприроды Бурятии. Девушке, которая всем сердцем радеет за чистоту нашего города, министр природных ресурсов Наталья Тумуреева вручила благодарственное письмо.

Фото: loon.site