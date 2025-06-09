В Улан-Удэ начался активный строительный сезон

Кроме того, 160 домов в СНТ «Профсоюзник» и «Урожай» перейдут на электроотопление по федеральному проекту «Чистый Воздух».





















Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем телеграм-канале рассказал, какие строительные работы пройдут в городе в этом году. По словам градоначальника, их основная и самая масштабная часть сосредоточится в центре города по мастер-плану. Однако и на других объектах и территориях запланированы серьезные изменения.Так, будет заменено 880 метров трамвайных путей и отремонтировано 11 участков дорог. По муниципальному проекту «Народный бюджет» будут улучшены 8 общественных пространств, в том числе Байдонов ключ, парк «Молодёжный», сквер «60-летия Победы», сквер «им. Ленина» и другие.«Уложим асфальт во дворах на улицах Солнечная, 17, Жердева, 48, тротуар по ул. Республиканская, установим ливневую канализацию по ул. Строителей, 44 также в рамках «Народного бюджета». Отремонтируем лестницу от ул. Норильская до ул. Чаадаева. В школе №58 и детском саду №52 «Ая-ганга» проведем капитальный ремонт. К новому учебному году сделаем традиционный, текущий ремонт в образовательных и спортивных учреждениях города.», - сообщил мэр.