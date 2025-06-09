Монголов в Бурятии оштрафовали на полмиллиона рублей

Судебные приставы Бурятии взыскали с двух граждан Монголии штрафы за контрабанду наличных денег. Незадекларированные 12,7 млн рублей были обнаружены при досмотре личных вещей мужчин, которые хотели выехать из России через таможенный пост в Кяхте.

- Нарушители таможенного законодательства были признаны виновными в контрабанде. В соответствии с исполнительными документами, которые поступили в Кяхтинское районное отделение судебных приставов, граждане Монголии должны были выплатить штрафы в размере 242,7 тыс. рублей и 305,2 тыс. рублей. В таких случаях наиболее действенной принудительной мерой является ограничение их в праве выезда за пределы Российской Федерации. После начала действия ограничения жители соседней страны полностью выплатили задолженность перед нашим государством, - рассказали в УФССП республики.

Фото: УФССП по РБ