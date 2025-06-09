В Бурятии «черные лесорубы» вымирают как класс

В Бурятии отмечается положительная динамика снижения незаконных рубок и ущерба от них. Такая информация была озвучена на заседание комиссии при правительстве по профилактике и пресечению незаконной заготовки древесины.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений и административных правонарушений в этой сфере сократилось на 43,2%. Всего зафиксировано 217 фактов незаконной заготовки древесины. 130 из них попали под действие административного кодекса, а 87 - уголовного.Объём незаконно заготовленной древесины составил 1694 кубометра, что ниже показателя 2024 года на 66,2%. Ущерб, причинённый лесному фонду, оценивается в 25,8 млн. рублей. Это меньше прошлогоднего показателя на 51,9 млн. рублей или 66,7%.Снижение лесонарушений подтверждается и данными дистанционного мониторинга состояния лесов, отметили в РАЛХе.