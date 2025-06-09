Общество 09.06.2025 в 13:43
В Бурятию придет жара
Это случится в конце недели
Текст: Андрей Константинов
Гидрометцентр Бурятии обнародовал краткий прогноз на ближайшие семь дней. По данным синоптиков, на предстоящей неделе в республике ожидается неустойчивая теплая погода. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый.
«С 15 июня наступит жаркая погода», - сообщили в Гидрометцентре.
«С 15 июня наступит жаркая погода», - сообщили в Гидрометцентре.
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