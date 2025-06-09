В Бурятию придет жара

Гидрометцентр Бурятии обнародовал краткий прогноз на ближайшие семь дней. По данным синоптиков, на предстоящей неделе в республике ожидается неустойчивая теплая погода. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый.«С 15 июня наступит жаркая погода», - сообщили в Гидрометцентре.