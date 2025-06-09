Общество 09.06.2025 в 13:54

«Кина не будет»: улан-удэнец оставил городскую гостиницу без телевизора

Технику он вынес, завернув в одеяло
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Текст: Елена Кокорина
«Кина не будет»: улан-удэнец оставил городскую гостиницу без телевизора

Вороватый и ранее судимый житель Улан-Удэ оставил городскую гостиницу без телевизора. К спонтанной краже его сподвигло временное отсутствие администратора на рабочем месте.

2 июня в полицию обратилась администратор гостиницы. Женщина сообщила о краже из гостевого номера, оценив ущерб в 17 тысяч рублей.

- Прибывшей на место следственно-оперативной группой произведен осмотр места происшествия. Эксперт-криминалист обнаружил отпечатки пальцев предполагаемого злоумышленника, а также была изъята запись с камеры видеонаблюдения. В результате проделанной работы сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина ранее, судимый за имущественные преступления, - рассказали в полиции республики.

Мужчина пояснил, что, проходя мимо, решил заглянуть в гостиницу. Зайдя в помещение, он не застал на месте администратора. Зашел в один из номеров, увидел телевизор и решил его украсть. Завернул технику в покрывало, спокойно покинул помещение, а после сдал его в скупку.

Фото: loon.site

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