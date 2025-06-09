В Тункинском нацпарке продлили особый противопожарный режим

В связи с установлением особого противопожарного режима в лесах Бурятии, в Тункинском нацпарке ограничили пребывание граждан и въезд транспортных средств. Запрет продлится с 8 по 28 июня включительно.

- Исключением будет сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение мест массового отдыха граждан, мест сбора дикоросов и посещения турмаршрутов «Озеро Артемьева», «Серебряное озеро», «Верхний Иркут», «Шумакский тоом» (с 15 июня ), а также посещения маршрутов на пик Любви, пик Галина, пик Хулугайша в составе организованных групп и в сопровождении гидов-экскурсоводов, инструкторов-проводников, имеющих соответствующую аттестацию и зарегистрированных в Учреждении в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.12.2023 №2229, - рассказали в нацпарке.

Фото: Елена Кокорина