Общество 09.06.2025 в 14:35
«Школьница родила его в 14 лет и бросила»
Москвичи взяли под опеку 4-летнего мальчика из Новосибирска с «хрустальной» болезнью и глухотой
Текст: КП-Новосибирск
Дарья и Андрей признаются: всегда мечтали о большой семье. Семь лет назад у них родилась дочка Маша, а вскоре в семье зашел разговор о том, чтобы взять ребенка из детского дома.
- Три года назад мы взяли под опеку Диму, а осенью 2024 года решили взять третьего малыша в семью. Нашли анкету маленького Сережи — ребенок с пятой группой здоровья рос в новосибирском детском доме. Мы подготовили документы и забрали его в октябре 2024 года. Через три месяца волонтер Юля Галагуз выложила пост про его одногруппника Дениску: глядя на его фото, мы решили, что не оставим малыша, - рассказал КП-Новосибирск 44-летний Андрей.
Денис родился в 2021 году в одном из новосибирских роддомов, после рождения ему поставили диагнозы «гидроцефалия» и «несовершенный остеогенез», который называют «хрустальная болезнь». При этом заболевании кости становятся хрупкими и могут сломаться от неосторожного движения: за четыре года у Дениса были множественные переломы.
Кроме того, малыш не разговаривает. Но когда приемный папа приехал знакомиться с мальчиком, тот сразу залез на ручки и обнял мужчину за шею.
- Денис родился весом 850 грамм, его биомаме на момент рождения было 14 лет (лишена родительских прав). За период нахождения в детских домах Дениса никто не навещал, не звонил, и никто им не интересовался — его бросили. После рождения ребенок не мог самостоятельно дышать из-за проблем с легкими (бронхолегочная дисплазия тяжелой степени) и долгое время провел в больнице на аппарате ИВЛ. Из-за этого у Дениса так и не сформировался навык жевания, он только глотает пищу, ест только пюреобразную еду. Оказалось, что малыш не умеет говорить и у него 100% потеря слуха, ему тяжело даются навыки бытового уровня. В свои четыре года не умеет пользуется горшком, не жует, ему трудно взять ложку, не умеет бегать, как другие дети, – рассказал Андрей.
Приемная семья твердо стояла на своем – отдайте нам ребенка, мы сделаем его счастливым и вылечим. В мае 2025 года опека дала добро, и Андрей вылетел за Дениской.
Ребенок сначала испугался новой обстановки: оказалось, все из-за врожденной глухоты (малыш родился на 26 неделе).
- Когда он приехал домой, первое время сидел в углу и не подходил ни к кому. Для него прикосновения были стрессом. Обследование в Детском сурдологическом центре имени Свержевского подтвердило – у Дениса 100% глухота. Он с рождения ничего не слышал, этим объяснялась его задержка в развитии, ведь таких детей растят по отдельным программам. Если бы мы не забрали Дениса, его бы просто перевели в дом для детей-инвалидов, – рассказал приемный папа Андрей.
Приемные родители говорят, что шанс вернуть ребенку слух все же есть: они замечали, что малыш стучал по игрушкам и прислушивался. Андрей и Дарья подали документы на смену программы реабилитации, чтобы получить сверхмощные слуховые аппараты. Врачи сказали: если Денис среагирует на звуки – его можно будет прооперировать и поставить кохлеарные импланты.
- Мы усиленно работаем над тем, чтобы у Дениса была возможность слышать: в 5 лет закрывается так называемое «слуховое окно», поэтому времени очень мало. Мы мечтаем только об одном, чтобы Денис услышал этот мир, – говорит приемный папа Андрей.
Кроме того, сейчас Денису необходим генетический анализ – полное секвенирование генома.
- Анализ стоит 95 тысяч рублей, нам пришлось объявить сбор в соцсетях. Если «хрустальная болезнь» подтвердится, то малыша возьмут на лечение по ОМС в ЦИТО или НИКИ Педиатрии имени Вельтищева, там же врачи попытаются научить его жевать.
- Три года назад мы взяли под опеку Диму, а осенью 2024 года решили взять третьего малыша в семью. Нашли анкету маленького Сережи — ребенок с пятой группой здоровья рос в новосибирском детском доме. Мы подготовили документы и забрали его в октябре 2024 года. Через три месяца волонтер Юля Галагуз выложила пост про его одногруппника Дениску: глядя на его фото, мы решили, что не оставим малыша, - рассказал КП-Новосибирск 44-летний Андрей.
Денис родился в 2021 году в одном из новосибирских роддомов, после рождения ему поставили диагнозы «гидроцефалия» и «несовершенный остеогенез», который называют «хрустальная болезнь». При этом заболевании кости становятся хрупкими и могут сломаться от неосторожного движения: за четыре года у Дениса были множественные переломы.
Кроме того, малыш не разговаривает. Но когда приемный папа приехал знакомиться с мальчиком, тот сразу залез на ручки и обнял мужчину за шею.
- Денис родился весом 850 грамм, его биомаме на момент рождения было 14 лет (лишена родительских прав). За период нахождения в детских домах Дениса никто не навещал, не звонил, и никто им не интересовался — его бросили. После рождения ребенок не мог самостоятельно дышать из-за проблем с легкими (бронхолегочная дисплазия тяжелой степени) и долгое время провел в больнице на аппарате ИВЛ. Из-за этого у Дениса так и не сформировался навык жевания, он только глотает пищу, ест только пюреобразную еду. Оказалось, что малыш не умеет говорить и у него 100% потеря слуха, ему тяжело даются навыки бытового уровня. В свои четыре года не умеет пользуется горшком, не жует, ему трудно взять ложку, не умеет бегать, как другие дети, – рассказал Андрей.
Приемная семья твердо стояла на своем – отдайте нам ребенка, мы сделаем его счастливым и вылечим. В мае 2025 года опека дала добро, и Андрей вылетел за Дениской.
Ребенок сначала испугался новой обстановки: оказалось, все из-за врожденной глухоты (малыш родился на 26 неделе).
- Когда он приехал домой, первое время сидел в углу и не подходил ни к кому. Для него прикосновения были стрессом. Обследование в Детском сурдологическом центре имени Свержевского подтвердило – у Дениса 100% глухота. Он с рождения ничего не слышал, этим объяснялась его задержка в развитии, ведь таких детей растят по отдельным программам. Если бы мы не забрали Дениса, его бы просто перевели в дом для детей-инвалидов, – рассказал приемный папа Андрей.
Приемные родители говорят, что шанс вернуть ребенку слух все же есть: они замечали, что малыш стучал по игрушкам и прислушивался. Андрей и Дарья подали документы на смену программы реабилитации, чтобы получить сверхмощные слуховые аппараты. Врачи сказали: если Денис среагирует на звуки – его можно будет прооперировать и поставить кохлеарные импланты.
- Мы усиленно работаем над тем, чтобы у Дениса была возможность слышать: в 5 лет закрывается так называемое «слуховое окно», поэтому времени очень мало. Мы мечтаем только об одном, чтобы Денис услышал этот мир, – говорит приемный папа Андрей.
Кроме того, сейчас Денису необходим генетический анализ – полное секвенирование генома.
- Анализ стоит 95 тысяч рублей, нам пришлось объявить сбор в соцсетях. Если «хрустальная болезнь» подтвердится, то малыша возьмут на лечение по ОМС в ЦИТО или НИКИ Педиатрии имени Вельтищева, там же врачи попытаются научить его жевать.
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