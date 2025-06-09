Бурятские козлы помогают птицам вить гнезда

У горных козлов в Тункинском национальном парке наступило время перемен – у них началась активная линька. Сбрасывая старую шерсть, животные помогают не только себе, но и птицам, которые из ворсинок вьют себе гнезда.

- Линька – важный этап в жизни горных козлов. Они линяют два раза в год. Зимняя шерсть, защищавшая их от суровых морозов, в теплые месяцы становится ненужной. Летом процесс линьки обычно начинается в начале июня и продолжается несколько недель. Сбрасывая старую шерсть, козлы избавляются от паразитов, накопившихся за зиму. Во время линьки животные нередко трутся о деревья и камни, избавляясь от лишней шерсти и облегчая себе жизнь. А оставшиеся ворсинки становятся строительным материалом для птичьих гнёзд — настоящий природный цикл обмена ресурсами, - рассказали в Тункинском нацпарке.

Фото: скриншот видео Тункинский нацпарк