Общество 09.06.2025 в 15:04

Жителей Улан-Удэ отучают парковаться где попало

По карманам нарушителей бьют рублем
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Улан-Удэ отучают парковаться где попало
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ сотрудники Комитета муниципального контроля продолжают выявлять нарушения правил парковки с помощью системы «Дозор-МП». Специальные планшеты оперативно фиксируют автомобили, оставленные на газонах, детских и спортивных площадках, на пешеходных дорожках и в других запрещённых местах.

Как сообщили в мэрии, за последнюю неделю в городе было выявлено более 60 нарушений правил парковки.


В администрации Улан-Удэ напоминают, что штрафы для нарушителей составляют от 3 до 5 тысяч рублей (для граждан), от 5 до 10 тысяч рублей (для должностных лиц) и от 30 до 50 тысяч рублей (для юридических лиц). 
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