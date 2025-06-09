Жителей Улан-Удэ отучают парковаться где попало

Как сообщили в мэрии, за последнюю неделю в городе было выявлено более 60 нарушений правил парковки.











В Улан-Удэ сотрудники Комитета муниципального контроля продолжают выявлять нарушения правил парковки с помощью системы «Дозор-МП». Специальные планшеты оперативно фиксируют автомобили, оставленные на газонах, детских и спортивных площадках, на пешеходных дорожках и в других запрещённых местах.В администрации Улан-Удэ напоминают, что штрафы для нарушителей составляют от 3 до 5 тысяч рублей (для граждан), от 5 до 10 тысяч рублей (для должностных лиц) и от 30 до 50 тысяч рублей (для юридических лиц).