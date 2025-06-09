Для участников СВО в Улан-Удэ пройдет творческий фестиваль

В столице Бурятии пройдёт первый творческий фестиваль для участников СВО, членов их семей и волонтеров. Защитники Родины и их близкие смогут продемонстрировать свои таланты в литературе, в музыке, а также поделятся идеями для спектаклей и кинематографа.

Находясь в местах ожесточенных боёв, многие военнослужащие пишут стихи и песни, а также делают небольшие заметки, которые в последствии могут стать полноценными литературными произведениями или основой для фильмов. Посвящают они свои работы боевым товарищам, подвигам и любимым людям, ждущим их дома.

Первый региональный музыкально-литературный фестиваль «Культура Победы Бурятии» поможет в раскрытии истинных талантов участников СВО. На фестивале зазвучат голоса и тех, кто своими молитвами и любовью поддерживает бойцов в самые трудные периоды службы. Мужья, жены и дети военнослужащих, а также волонтёры добровольческих организаций, помогающих фронту, тоже смогут продемонстрировать свои таланты. В рамках мероприятия проведут конкурсы авторской песни, вокального мастерства, стихов и прозы, а также питчинг киносценариев. Произведения должны быть посвящены теме патриотизма и СВО.

Заявки на участие в фестивале принимают до 16 июня. Участникам необходимо предоставить видеозаписи своих выступлений, литературные произведения и сценарии. Их можно отправить по электронной почте festpobeda@mail.ru. С положением конкурса можно ознакомиться ВКонтакте, в сообществе «Комитета семей воинов Отечества Республики Бурятия», а также в соцсетях «Центра креативных индустрий».

27 июня в 14:00 в Русском драматическом театре им Н.А. Бестужева состоится открытие фестиваля. Присутствующих ждут мастер классы, выставка, презентация журнала, юридические консультации и многое другое. Гала-концерт в 18:00. Вход свободный.

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Фото: Комитет семей воинов Отечества РБ