Общество 09.06.2025 в 16:19
В селе Бурятии восстановили разрушенный мост
На его починку ушло около двух недель
Текст: Елена Кокорина
В селе Ташелан Заиграевского района Бурятии полностью отремонтирован и готов к эксплуатации мост. За довольно короткий срок переправа через реку Илька была отремонтирована силами главы Верхнеилькинского поселения, сообщили в районной газете «Вперед. Заиграево».
Напомним, что мост разрушила тяжелая техника, проезжающая во время тушения лесного пожара в конце мая. Из-за ситуации тогда было отрезано девять жилых домов.
- Поменяли все лаги, полотно, сделали почти новый мост, поставили перила, - рассказал о выполненных работах глава МО СП «Верхнеилькинское» Андрей Спирин.
Фото: ТГ-канал "Вперед.Заиграево"
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