В селе Бурятии восстановили разрушенный мост

В селе Ташелан Заиграевского района Бурятии полностью отремонтирован и готов к эксплуатации мост. За довольно короткий срок переправа через реку Илька была отремонтирована силами главы Верхнеилькинского поселения, сообщили в районной газете «Вперед. Заиграево».

Напомним, что мост разрушила тяжелая техника, проезжающая во время тушения лесного пожара в конце мая. Из-за ситуации тогда было отрезано девять жилых домов.

- Поменяли все лаги, полотно, сделали почти новый мост, поставили перила, - рассказал о выполненных работах глава МО СП «Верхнеилькинское» Андрей Спирин.

Фото: ТГ-канал "Вперед.Заиграево"