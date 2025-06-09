Общество 09.06.2025 в 16:19

В селе Бурятии восстановили разрушенный мост

На его починку ушло около двух недель
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В селе Бурятии восстановили разрушенный мост

В селе Ташелан Заиграевского района Бурятии полностью отремонтирован и готов к эксплуатации мост. За довольно короткий срок переправа через реку Илька была отремонтирована силами главы Верхнеилькинского поселения, сообщили в районной газете «Вперед. Заиграево».

Напомним, что мост разрушила тяжелая техника, проезжающая во время тушения лесного пожара в конце мая. Из-за ситуации тогда было отрезано девять жилых домов.

- Поменяли все лаги, полотно, сделали почти новый мост, поставили перила, - рассказал о выполненных работах глава МО СП «Верхнеилькинское» Андрей Спирин.

Фото: ТГ-канал "Вперед.Заиграево"

Теги
ремонт моста

Все новости

Домушник из Улан-Удэ вскрывал окна садовой тяпкой
09.06.2025 в 17:18
Жителя Бурятии, обвиняемого в убийстве жены и дочки, взяли под стражу
09.06.2025 в 16:34
В селе Бурятии восстановили разрушенный мост
09.06.2025 в 16:19
Для участников СВО в Улан-Удэ пройдет творческий фестиваль
09.06.2025 в 15:18
Жителей Улан-Удэ отучают парковаться где попало
09.06.2025 в 15:04
Бурятские козлы помогают птицам вить гнезда
09.06.2025 в 14:45
«Школьница родила его в 14 лет и бросила»
09.06.2025 в 14:35
В Тункинском нацпарке продлили особый противопожарный режим
09.06.2025 в 14:12
Полиция Бурятии нашла в рюкзаке забайкальца 4,5 кило синтетики
09.06.2025 в 13:59
«Кина не будет»: улан-удэнец оставил городскую гостиницу без телевизора
09.06.2025 в 13:54
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 июня

Читайте также
Для участников СВО в Улан-Удэ пройдет творческий фестиваль
Военнослужащие продемонстрируют свои таланты в литературе и музыке
09.06.2025 в 15:18
Жителей Улан-Удэ отучают парковаться где попало
По карманам нарушителей бьют рублем
09.06.2025 в 15:04
Бурятские козлы помогают птицам вить гнезда
Шерсть становится строительным материалом для птичьих домиков
09.06.2025 в 14:45
«Школьница родила его в 14 лет и бросила»
Москвичи взяли под опеку 4-летнего мальчика из Новосибирска с «хрустальной» болезнью и глухотой
09.06.2025 в 14:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru