К тушению лесных пожаров в Бурятии присоединились иркутяне

По оперативным данным, на утро 10 июня в Бурятии действует 24 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Кижингинском и Селенгинском районах. Их общая площадь составляет 43 591 га.

На тушении работают 496 человек. Нашим лесникам помогают 50 специалистов из Иркутска, 38 человек из федерального резерва, 50 человек Тюменской а/базы и привлечённые граждане. Задействовано 80 единиц техники.

- За прошедшие сутки в лесах республики обнаружено 9 возгораний в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Джидинском, Еравнинском и Закаменском районах. Ликвидировано пока три возгорания в Заиграевском, Северо-Байкальском и Селенгинском районах, на общей площади 3 556 га. Локализован один лесной пожар в Кижингинском районе на площади 15 500 га. Угрозы населённым пунктам нет, - рассказали в РАЛХ.

Причиной возникновения семи действующих пожаров стала сухая гроза, два лесных пожара перешли с Забайкальского края и шесть пожаров возникло из-за горения торфа. В остальных случаях причина возникновения – неосторожное обращение с огнём.

Фото: РАЛХ