Сельчанка в Бурятии наказала свою соперницу ограблением

В Иволгинском районе Бурятии к уголовной ответственности за грабеж будет привлечена местная жительница. Застав дома пьяную незнакомку, 33-летняя сельчанка в сердцах выхватила ее телефон и выгнала из своего дома.

- Полицейскими установлено, что в мае прошлого года сожитель подозреваемой распивал спиртное в компании 47-летней жительницы села Поселье. В отсутствие сожительницы мужчина пригласил знакомую продолжить застолье у него дома. Когда спиртное закончилось, он ушел в магазин, оставив гостью одну в жилище. В это время домой вернулась сожительница хозяина дома и застала в жилище пьяную незнакомку. В ходе конфликта женщина выхватила сотовый телефон гостьи и выгнала ее из дома, - рассказали в полиции республики.

Телефон стоимостью 22 тысячи рублей она сбыла на следующий день случайному прохожему. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: loon.site