Школьникам увеличат число уроков истории в 1,5 раза

Российские школьники, которые обучаются в 5-7 классах, с 1 сентября 2025 года переходят на новую программу по истории. Часы на изучение данного предмета будут увеличены, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.«С 1 сентября 2025 года 5–7 классы переходят на новую программу по истории и изучают ее в объеме 3 часа в неделю, ранее было 2 часа в неделю», - рассказал агентству руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко, комментируя нововведение. В результате общее количество часов по предмету вырастет с 340 до 476, то есть почти в полтора раза.Он добавил, что в пятом классе у школьников добавляется курс «История нашего края», на его изучение выделен один час в неделю, всего - 34 часа. Кроме того, для 6-7-х классов курс «Всеобщая история» будет увеличен на пять часов, курс «История России» - на 12 часов, также добавлен новый курс «История нашего края» в объеме 17 часов.По словам Костенко, 8-11 классы продолжат изучать историю по прежней программе - два часа в неделю.В новых учебниках снизили объем европейской истории и уделили больше внимания Азии и Африке.