В Якутии оставят двухуровневую систему местного самоуправления

Глава Якутии Айсен Николаев провёл рабочее совещание, посвящённое подготовке к вступлению в силу Федерального закона № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Основные положения закона начнут действовать 19 июня.Айсен Николаев подчеркнул, что новый закон требует системной адаптации республиканского законодательства, включая пересмотр действующих нормативных правовых актов. Об этом сообщает портал ЯСИА.«Главная задача закона — не сокращение демократических принципов, а создание эффективной модели работы муниципалитетов, выстроенной в интересах жителей», — сказал он.В ходе совещания глава республики напомнил, что субъектам предоставлено право самостоятельно определять модель местного самоуправления. Якутия намерена сохранить двухуровневую систему, что, по мнению Айсена Николаева, является самым оптимальным решением.Айсен Николаев поручил ускорить разработку соответствующего республиканского закона, чтобы он был принят в период осенней сессии регионального парламента.«Особое внимание необходимо уделить сохранению прямой связи власти с населением. Местная власть должна оставаться самой близкой к людям», – подчеркнул Айсен Николаев.Напомним, Федеральный закон № 33-ФЗ, принятый в 2025 году, предполагает интеграцию органов местного самоуправления в единую систему публичной власти. Закон закрепляет новые принципы формирования органов местного самоуправления, перераспределения полномочий и их финансового обеспечения.