Общество 10.06.2025 в 11:40

В Бурятии освятят уникальный хрустальный иконостас

Его реконструировали при поддержке президентского фонда культурных инициатив
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии освятят уникальный хрустальный иконостас
14 июня в храме Воскресения Христова в Кяхте состоится торжественная церемония, посвященная установке и освящению реконструированной части уникального хрустального иконостаса XIX в.

«Реконструкция иконостаса осуществляется в рамках проекта «Хрустальное чудо Кяхты: наследие российского купечества», реализуемого при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Ожидается присутствие почётных гостей, в том числе главы Бурятии, представителей органов власти, общественных деятелей, краеведов и жителей города», - сообщили в министерстве туризма РБ.


Как отметили в министерстве, это событие открывает серию мероприятий по празднованию 300-летия Кяхты, которое отметят в 2027 году.


Фото: министерство туризма Бурятии, «Кяхта-инфо.24/7»
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церковь реконструкция кяхта

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