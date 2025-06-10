В Бурятии освятят уникальный хрустальный иконостас

«Реконструкция иконостаса осуществляется в рамках проекта «Хрустальное чудо Кяхты: наследие российского купечества», реализуемого при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Ожидается присутствие почётных гостей, в том числе главы Бурятии, представителей органов власти, общественных деятелей, краеведов и жителей города», - сообщили в министерстве туризма РБ.











Как отметили в министерстве, это событие открывает серию мероприятий по празднованию 300-летия Кяхты, которое отметят в 2027 году.











14 июня в храме Воскресения Христова в Кяхте состоится торжественная церемония, посвященная установке и освящению реконструированной части уникального хрустального иконостаса XIX в.Фото: министерство туризма Бурятии, «Кяхта-инфо.24/7»