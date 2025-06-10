Сиреневый бульвар в Улан-Удэ сделают еще краше

По поручению мэра Улан-Удэ в любимом сквере жителей Железнодорожного района высадили 200 сиреней. Посадкой занимались сотрудники МБУ «Городское лесничество».

В будущем цветущий в мае и июне кустарник будет делать бульвар по-настоящему «сиреневым».

- Напомним, что по инициативе жителей по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году в мкрн ПВЗ были благоустроены 18 дворов и две общественные территории: бульвар «Сиреневый» и сквер «Три медведя», - сообщили в мэрии города.

Фото: мэрия города