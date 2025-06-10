Общество 10.06.2025 в 11:49
Сиреневый бульвар в Улан-Удэ сделают еще краше
Накануне там высадили 200 кустов сирени
Текст: Елена Кокорина
По поручению мэра Улан-Удэ в любимом сквере жителей Железнодорожного района высадили 200 сиреней. Посадкой занимались сотрудники МБУ «Городское лесничество».
В будущем цветущий в мае и июне кустарник будет делать бульвар по-настоящему «сиреневым».
- Напомним, что по инициативе жителей по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году в мкрн ПВЗ были благоустроены 18 дворов и две общественные территории: бульвар «Сиреневый» и сквер «Три медведя», - сообщили в мэрии города.
Фото: мэрия города
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