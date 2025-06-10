Улан-Удэ украшают ко Дню города

Ко Дню города, который в этом году выпадает на 14 июня, Улан-Удэ украшают праздничными баннерами и флагами. Настенные панно появятся на зданиях Администрации города, а также Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов. Площадь Советов и путепроводы уже декорированы праздничными растяжками.

- По всему городу размещены более 20 баннеров на рекламных конструкциях, 60 флагов, 3 электронных экрана в каждом районе города и даже трамвай теперь – часть праздничного декора, - сообщают в мэрии города.

Некоторые предприниматели тоже не остаются в стороне и оформляют к празднику свои входные группы плакатами и баннерами.

- Приглашаем все предприятия присоединиться к праздничному оформлению. Но использовать для этого необходимо единый бренд-бук, - добавили в мэрии.

Фото: мэрия города