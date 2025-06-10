Общество 10.06.2025 в 13:37

В Улан-Удэ отремонтируют дорогу к будущему Центру креативных индустрий

Также к нему сделают велодорожки
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отремонтируют дорогу к будущему Центру креативных индустрий
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ отремонтируют дорогу на улицах Ломоносова и Дундича (от ул. Маяковского до ул. Жуковского). Как сообщили в мэрии, это позволит горожанам безопасно и беспрепятственно добираться до здания Центра креативных индустрий. 

- Мы обновим дорожное покрытие на улицах Ломоносова и Дундича в направлении Центра креативных индустрий. Также на всех четырех улицах обустроим удобные тротуары с пандусами для маломобильных граждан. Параллельно сделаем велодорожки до центра, а также озеленим прилегающую к дороге территорию, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Участок протяженностью около 300 метров обновят благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Работы на объекте уже стартовали. Сейчас ведется подготовка основания к устройству тротуаров и установка бордюрного камня. 

- Также в планах – установка дорожных ограждений, знаков, делиниаторов на пересечении улиц Дундича и Жуковского для упорядочения движения транспорта, нанесение необходимой разметки. Все эти меры в комплексе позволят горожанам комфортно и безопасно добираться до нового центра как на транспорте, так и пешком, - сообщил начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.

Работы на объекте планируют завершить осенью. Всего в 2025 году в Улан-Удэ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 11 участков дорог общей протяженностью 5 км.
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