В Улан-Удэ отремонтируют дорогу к будущему Центру креативных индустрий

В Улан-Удэ отремонтируют дорогу на улицах Ломоносова и Дундича (от ул. Маяковского до ул. Жуковского). Как сообщили в мэрии, это позволит горожанам безопасно и беспрепятственно добираться до здания Центра креативных индустрий.- Мы обновим дорожное покрытие на улицах Ломоносова и Дундича в направлении Центра креативных индустрий. Также на всех четырех улицах обустроим удобные тротуары с пандусами для маломобильных граждан. Параллельно сделаем велодорожки до центра, а также озеленим прилегающую к дороге территорию, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Участок протяженностью около 300 метров обновят благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Работы на объекте уже стартовали. Сейчас ведется подготовка основания к устройству тротуаров и установка бордюрного камня.- Также в планах – установка дорожных ограждений, знаков, делиниаторов на пересечении улиц Дундича и Жуковского для упорядочения движения транспорта, нанесение необходимой разметки. Все эти меры в комплексе позволят горожанам комфортно и безопасно добираться до нового центра как на транспорте, так и пешком, - сообщил начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.Работы на объекте планируют завершить осенью. Всего в 2025 году в Улан-Удэ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 11 участков дорог общей протяженностью 5 км.