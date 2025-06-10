Улан-Удэ решили украсить маленькими декоративными туями

На улицах Улан-Удэ сегодня приступили к установке мобильных «зеленых зон». Возле пешеходного перехода на Элеваторе ставят первые декоративные кашпо с туями.

Кашпо сделаны из переработанного пластика и песка — прочные, долговечные и эстетичные. Внутри посажены вечнозелёные туи сорта «Литл Гиант». Благодаря компактному размеру, густой кроне и устойчивости к холодам они идеально подходят для городского ландшафта.

- Для нас это первый опыт по высаживанию растений в такие мобильные зоны. Они будут украшать город там, где традиционные посадки невозможны. Деревья и кустарники должны разнообразить обычный городской пейзаж: туя, ива, боярышник, пузыреплодник, рябина, яблоня. Постепенно планируем по городу установить 40 кашпо. Будем поливать и ухаживать, - рассказали в мэрии города.

Фото: мэрия города