Общество 10.06.2025 в 19:00

Бабушка Таня поблагодарила всех неравнодушных за помощь

Женщине, приютившей тридцать бездомных животных, передали для ее питомцев лекарства и корм
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Текст: Макар Захаров
Бабушка Таня поблагодарила всех неравнодушных за помощь

На свою скромную пенсию, едва покрывающую базовые потребности, пенсионерка вот уже много лет спасает животных. В данный момент она содержит 25 брошенных кошек и 7 собак.

Ютится такая большая семья в скромном домике, где даже нет печки. С приходом морозов они спасаются старенькими обогревателями. Это все, что у них есть.

– Зимой там всего +12°, +15°. Почти всю пенсию она тратит на животных, сама при этом выживает как может. Все животные привиты, стерилизованы, с паспортами, – рассказывал ранее благотворительный фонд помощи животным на своей официальной странице в социальных сетях. – Она ухаживает за 25 кошками лучше, чем многие за одной, но ей очень нужна помощь. Бабушка Таня – наш герой. Мы очень хотим ей помочь.

И неравнодушные люди нашлись. Самоотверженной пенсионерке помогли, чем смогли.

– Хочу выразить благодарность фонду «Собака счастья» за одноразовую помощь, а также Яне и ее подругам за очень важные для меня вещи: капли, мази, таблетки, ошейники, лекарства для больного мейн-куна. А также неизвестной женщине, передавшей чемодан с вещами, которые меня очень растрогали… Там было все необходимое: два одеяла, корм для кошек и много других нужных мелочей,

– со слезами на глазах говорит пенсионерка.
Забота о меньших, которым еще жить и жить, никогда не заканчивается. Им по-прежнему необходимы корма, прививки и прочее. Поэтому, если кто-то из наших читателей вдруг захочет приложить свою руку к спасению обездоленных, то пожертвовать энную сумму можно по телефону +7 (950) 381-23-92, напрямую бабушке Тане.

 

Теги
пенсионеры деньги животные

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