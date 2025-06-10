Жителей Бурятии предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники придумали новый способ обмана, используя поддельные письма от имени межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Аферисты рассылают фальшивые требования о выявленных нарушениях в деятельности организации или ИП.

- В письмах говорится, что у вашей компании обнаружены признаки теневой занятости. Для устранения последствий предлагается предоставить в МВД пакет документов в течение 3 дней, перейти по QR-коду для получения «подтверждающих документов» и успеть выполнить действия в течение 4-х часов, так как код действителен ограниченное время. При этом мошенники запугивают возможной блокировкой счетов или штрафами, требуют оплату за «получение документов и просят указать номер телефона и адрес для доставки, - предупреждают в мэрии города.

Чтобы избежать обмана не стоит переходить по QR-кодам из таких писем и передавать свои данные, так как муниципальные органы НЕ рассылают подобные требования через QR-коды или сторонние сервисы.

- Проверяйте информацию официально. Найдите контакты отправителя в открытых источниках: на официальных сайтах, в справочниках или через надёжные информационные каналы. Свяжитесь с органом напрямую, чтобы уточнить подлинность письма. Важно: не используйте контактные данные, указанные в самом письме – они могут быть частью обмана, - добавили в мэрии.

Фото: loon.site