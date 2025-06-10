Общество 10.06.2025 в 16:08

В 2025 году выпуск водки в России упал на 13%

Экономические проблемы отразились даже на самой выгодной отрасли страны
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Текст: Иван Иванов
В 2025 году выпуск водки в России упал на 13%
Фото: архив «Номер один»
В январе—мае 2025 года в России было произведено 59,9 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 20,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом резко упал выпуск слабого алкоголя — на 92,9%: с 8,5 млн дал в прошлом году до 599,7 тыс. дал. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

За пять месяцев плодовой алкогольной продукции выработали на 15,9% меньше, чем годом ранее, — 550,4 тыс. дал. Производство спиртных напитков (крепостью более девяти градусов) в РФ упало на 12,1%, до 37,41 млн дал. Производство водки снизилось на 13,2%, до 25 млн дал, коньяка — на 19,5%, до 2,69 млн дал, ликероводочных изделий — на 3%, до 6,539 млн дал.

Причин падения производства алкоголя несколько: ограничительные меры, подорожание водки из-за роста государственных акцизов, потеря рынков сбыта из-за санкций, рост издержек производства из-за высокой ставки ЦБ. И в целом крепкие напитки перестали привлекать молодое поколение. 

В Бурятии реализация и потребление алкоголя также падают после принятия жестких временных ограничений на продажу спиртного. По некоторым оценкам - продажи с марта по май сократились в сетях на 10%.

Водка в республике перестала производиться с 2014 года, когда в Улан-Удэ было закрыто единственное водочное производство - ОАО «Байкалфарм». Ранее, в «нулевые» в республике было закрыто еще одно крупное производство водки - ОАО «Ливона».
Теги
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