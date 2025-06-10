Бесплатный Wi-Fi востребован пассажирами поездов

С января по июнь нынешнего года на крупных вокзальных комплексах Восточно-Сибирской железной дороги бесплатным интернетом воспользовались 83,6 тысяч посетителей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.За это время пользователи загрузили более 84 тысяч гигабайт онлайн-контента и отправили 9,3 тысяч гигабайт.Особой популярностью бесплатный Wi-Fi пользовался у пассажиров вокзала Иркутск-Пассажирский, на котором к сети подключились 16,7 тысяч человек. Сеть Wi-Fi на пассажирских станциях РЖД – крупнейшая в России. Бесплатно подключиться к интернету можно более чем на 400 вокзалах страны.