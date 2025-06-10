В Улан-Удэ воссоздадут атмосферу ярмарочных гуляний конца XVIII века

13 и 14 июня, в дни празднования Дня города, в парке имени Орешкова пройдёт масштабный анимационный проект «Верхнеудинская ярмарка». Он воссоздаст атмосферу ярмарочных гуляний конца XVIII — начала XIX веков, которые проходили в Верхнеудинске.

Торговые ряды своей продукцией заполнит более 50 местных предприятий. Ярмарка будет поделена на несколько зон: это фестиваль чая, выставка-продажа продукции национальных культурных центров, фуд-корт, выставка-продажа продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сувенирной продукции.

- Гостей ярмарки ждут угощения и мастер-классы от предпринимателей, включая крокен-буш из боов и пироги с эксклюзивными начинками. А также квест с вкусными призами, мастер-классы по чайным традициям, приготовлению сыра и росписи пряников. В продаже будет широкий ассортимент горячих блюд: шашлыки, плов, хушууры, люля-кебабы и многое другое. На протяжении всего мероприятия на главной сцене будет проходить концерт от творческих коллективов города и республики, - рассказала заместитель председателя Комитета по транспорту Светлана Терещенко.

Фото: мэрия города