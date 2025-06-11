В Бурятии неожиданно подешевели беспробежные «праворульки»

В России происходят чудеса. Впервые за долгое время импорт подержанных машин значительно превысил ввоз новых автомобилей. Всего в страну завезли почти 55 тыс. легковушек, но большинство из них оказалось с пробегом. В результате этого цены на подержанные иномарки в Бурятии снизились в мае 2025 года на 10-15%.Импорт новых легковых автомобилей сократился из-за того, что в страну стали меньше завозить автомобили таких брендов, как Chery и Geely, объясняют эксперты агентства «Автостат».Цифры говорят сами за себя: новых машин привезли всего 17,8 тысячи – это на три четверти меньше, чем годом ранее. Зато подержанных автомобилей россияне купили за рубежом 37,1 тыс. единиц, что на 23% больше майского показателя прошлого года.Причина такого перекоса довольно логична — многократно увеличенный утильсбор на новые машины сделал невыгодной их покупку в автосалонах.Среди подержанных иномарок особенно возрос ввоз проверенных временем автомобилей Toyota и компактвэна Honda Freed.География поставок тоже любопытна: новые авто везут в основном из Китая (более 70% от общего объема), а также из Кыргызстана и Южной Кореи. А вот с подержанными машинами ситуация меняется: доля традиционно лидирующей Японии упала почти до половины всех поставок, зато Южная Корея активно наращивает присутствие и уже контролирует четверть рынка бэушных автомобилей.Интересно, что из Китая россияне покупают не только местные марки, но и машины глобальных брендов – видимо, там их можно найти по более привлекательным ценам.Ранее сообщалось о том, что аналитики зафиксировали долгожданное снижение цен на автомобили. Цены все еще выше прошлогодних, но спад наметился.«В мае медианная цена машин китайских брендов составила 3,62 млн рублей, а отечественных – 1,56 млн рублей. Эти показатели все еще выше, чем в прошлом году, но разница составляет всего 4% для марок из КНР и 9% для российских», – пишет «Российская газета».Отмечается, что сильнее всего подешевели пять популярных моделей, официально продающихся в России. Лидером снижения стал кроссовер JAC JS6 – его цена упала на 2,3%, до 2,72 млн рублей. На втором месте оказался Chery Tiggo 7L, который теперь стоит 2,98 млн рублей (минус 2%). Такое же снижение цен показали Solaris KRX (2,37 млн рублей), BAIC X7 (1,88 млн рублей) и флагманский Chery Tiggo 9 – его можно приобрести за 4,88 млн рублей, что на 2% дешевле апрельских цен.Иркутская область является лидером среди регионов, где падение цен на подержанные машины стало наиболее значительным. По сравнению с мартом, их стоимость упала на 4% и составила 2,17 млн рублей. В первую пятерку с наибольшим снижением цены также вошли Приморский край, Республика Хакасия, Чеченская Республика и Белгородская область.В Бурятии, по данным агрегаторов, цены начали падать не в апреле, а в мае, примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В целом на Дальнем Востоке отмечается снижение цен на «праворульки». Причин этому несколько. Прежде всего это беспрецедентное укрепление курса рубля. Из-за падения спроса на доллары в связи с уменьшением закупок по импорту рубль начал расти и даже стал «самой эффективной валютой в мире в 2025 году». Об этом заявил американский телеканал CNBC. Также подорожали автокредиты. Вырос и утильсбор, причем в несколько раз. На подержанные автомобили он подрос незначительно, но лишь при ввозе «для себя».Соответственно, покупатели получили возможность обновить автопарк, покупая автомобили за границей на более выгодных условиях. Многие воспользовались этой ситуацией, сэкономив значительные суммы, достигающие нескольких сотен тысяч рублей.Как отмечают аналитики, стоимость подержанных иномарок уже снизилась примерно на 20%, однако эта тенденция может быть временной. Немаловажную роль сыграло и текущее снижение таможенных пошлин, которое связано с возрастом ввозимых автомобилей и общей динамикой цен.- Если считать в долларах и японских иенах, то стоимость машин с начала СВО в 2022 году у нас должна была вырасти на 20 - 30%, но в реальности она увеличилась в три раза, поэтому сейчас идет коррекция цен, - говорят продавцы на улан-удэнском авторынке. Особенно подорожали кроссоверы с пробегом. Так, средняя стоимость пятилетнего кроссовера с пробегом за последние десять лет (с 2015 года) выросла в России в 3,3 раза. Особенно резкий рост случился в 2022 - 2023 годах.Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, который проанализировал средние цены по объявлениям на трех крупнейших агрегаторах.В Бурятии цены на авторынке также пошли вниз, причем наблюдатели отмечают, что наибольшее снижение идет на заказанные с японских аукционов авто.- Те подержанные автомобили, которые завезли несколько лет назад, также идут с дисконтом, но продавцы почему-то уверены, что это временное явление и цены снова пойдут вверх. Этого не произойдет при таком курсе рубля. Те, кто завез машины в мае по более дешевым ценам благодаря, прежде всего, недорогой растаможке устанавливают реальные цены, и автомобили просто улетают. Причем от нас их гонят дальше в Москву и Питер, где на «праворульки» спрос сейчас резко вырос, - говорят продавцы с авторынка.- Мы наблюдаем тенденцию, когда снижение цен в связи с резким укреплением рубля ощутила только часть населения, относительно состоятельная. Ведь в продовольственном секторе цены на импортные овощи и фрукты не только не снизились в связи с понижением курса доллара и юаня, а, наоборот, увеличились, - говорит экономист из Улан-Удэ Анатолий Думнов. - Что касается импорта автомобилей, то более обеспеченная часть населения Бурятии выиграла и имеет возможность воспользоваться курсом ЦБ, который привел к укреплению рубля.По мнению экспертов, цены на подержанные «японки» в Бурятии будут падать как минимум до середины лета вместе с курсом доллара, евро, йены, корейской воны и юаня.