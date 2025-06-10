Праздник «три в одном» провели садоводы СНТ «Зенит» в Улан-Удэ

Садоводы пригородного товарищества «Зенит» организовали яркий праздник «Проведем лето вместе». Они совместили три в одном: отметили День Святой Троицы, День защиты детей и открытие дачного сезона.

Поздравить «зенитчиков» приехал депутат Улан-Удэнского городского Совета Чингис Болотов.

- Очень важно, что вы вместе отмечаете, пожалуй, главный праздник СНТ. Соседи должны знать друг друга, общаться, поддерживать связь, помогать.

Чингис Болотов отметил, что сегодня в СНТ «Зенит» – избран новый председатель и правление. «Теперь нам есть с кем взаимодействовать, вести диалог по проблемным вопросам», – подчеркнул депутат.

Гостей праздника угощали очень вкусным пловом из казана на костре, мороженым и домашней выпечкой, которую специально приготовили сами садоводы. Были разнообразные игры, мастер-класс по лепке из гипса и даже шоколадный фонтан. В конторе СНТ появились специальные книжные полки, где можно поделиться прочитанными книгами и взять для чтения другие.

Юных участников мероприятия порадовали своими затеями Буратино и Джек Воробей из студии детского праздника «Профф-Титроли».

- Мы возобновили традицию проведения праздников в нашем товариществе, чтобы садоводы могли познакомиться и пообщаться лично, а не только в чатах, найти общие интересы, – сказала председатель СНТ «Зенит» Наталия Черкашина.

В садоводстве «Зенит» - порядка 600 дачных участков, где выращивают овощи и ягоды пенсионеры, многодетные семьи, а также - семьи участников СВО. Основные проблемы: ветхий водопровод, построенный 40 лет назад, и нуждающаяся в отсыпке щебнем дорога от станции Дивизионная до СНТ.

Фото: СНТ «Зенит»