Общество 10.06.2025 в 17:14
Житель Бурятии нашел буддийскую реликвию в расщелине скалы
Её уже вернули верующим
Текст: Андрей Константинов
Барельеф богини Повелителя Нагов (Лусадай Хаан) нашел в расщелине скалы житель Бурятии Борис Осодоев. Как сообщает «Закамна-инфо.24/7», это случилось 4 июня, когда мужчина вместе с супругой и другом изучал строение скал на берегу реки Джида.
5 июня по этому поводу ламы провели молебен. А жители села Цакир выразили Борису Осодоеву огромную благодарность за возвращенную верующим ценную реликвию.
5 июня по этому поводу ламы провели молебен. А жители села Цакир выразили Борису Осодоеву огромную благодарность за возвращенную верующим ценную реликвию.
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