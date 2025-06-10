Житель Бурятии нашел буддийскую реликвию в расщелине скалы

Барельеф богини Повелителя Нагов (Лусадай Хаан) нашел в расщелине скалы житель Бурятии Борис Осодоев. Как сообщает «Закамна-инфо.24/7», это случилось 4 июня, когда мужчина вместе с супругой и другом изучал строение скал на берегу реки Джида.5 июня по этому поводу ламы провели молебен. А жители села Цакир выразили Борису Осодоеву огромную благодарность за возвращенную верующим ценную реликвию.