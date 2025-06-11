Жителям Бурятии советуют запастись сахаром

В январе-апреле 2025 года производство сахара в стране снизилось на 32,3% в годовом выражении, подсолнечного масла — на 15,5%, муки — на 7,8%, сообщил Росстат.Показатели упали в том числе из-за отказа от закупок европейских семян, дававших высокие урожаи и повсеместный переход на импортозамещение. В итоге в 2024 году произошло падение урожая сахарной свеклы и образовалась нехватка сырья.Объёмы выпуска подсолнечного масла в стране также сокращаются, поскольку подсолнечник оказалось выгоднее продавать на экспорт в необработанном виде.Производство муки тоже оказалось не слишком прибыльным в связи с повышением ставки ЦБ и уменьшением господдержки отрасли.Повысятся ли цены на тот же сахар в Бурятии?- В начале 2025 года в Улан-Удэ цена килограмма сахара несколько снизилась, сегодня он стоит около 95 рублей. Но в июле с началом сезона заготовок спрос на сахар вырастет многократно. И его цена наверняка преодолеет планку в 100 рублей за килограмм, - сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.По его словам, столь существенное падение производства базовых продуктов питания в стране - «очень тревожный фактор». Экономист порекомендовал дачникам и огородникам уже в июне сделать запасы сахара для предстоящей консервации нового урожая.