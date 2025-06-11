В Бурятии цены на детское питание могут снизиться

Правительство России решило отменить повышенные ввозные пошлины на ряд социально значимых продуктов из недружественных стран ради многообразия и повышения их доступности на отечественном рынке, сообщила пресс-служба кабмина.Там уточнили, что речь идет о продукции лечебного, диетического и специализированного питания, произведенной в государствах, «предпринимающих меры, нарушающие экономические интересы России», сообщает РБК.«Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства.Постановление подписано и будет опубликовано в ближайшее время, отметили в пресс-службе.Правительство решило отменить пошлины из-за возникшего в 2025 году на рынке острого дефицита качественного детского питания из Евросоюза и других стран (В России одними из самых популярных брендов детских молочных смесей являются Nutritlon, NAN, Similac, Hipp, Kabrita, Friso Gold и др.). Западные компании сократили или вообще перестали завозить в Россию смеси, что повлекло рост цен на детское питание. Ни российские, ни китайские молочные смеси не смогли заменить высококачественную европейскую продукцию.