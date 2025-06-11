Общество 11.06.2025 в 09:55

Вымирающий вид

Обычно, когда какой-то вид признают исчезающим, везде появляются лозунги вроде «Спасем амурского тигра!», объявляют сбор средств, начинают целую кампанию по сохранению биоразнообразия
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Текст: Номер один
Вымирающий вид

Но после заголовка в «Номер один», который звучит так: «В Бурятии «черные лесорубы» вымирают как класс», никто бить тревогу не будет. Ибо есть виды, по которым никто скучать не будет. 

Республиканское агентство лесного хозяйство с воодушевлением констатирует: незаконных рубок становится все меньше, как и ущерб от них.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество преступлений и административных правонарушений в этой сфере сократилось на 43,2%. Всего зафиксировано 217 фактов незаконной заготовки древесины. 130 из них попали под действие Административного кодекса, а 87 – Уголовного. Объем незаконно заготовленной древесины составил 1694 кубометра, что ниже показателя 2024 года на 66,2%. Ущерб, причиненный лесному фонду, оценивается в 25,8 млн рублей. Это меньше прошлогоднего показателя на 51,9 млн рублей, или 66,7%».

Много цифр, но суть проста: незаконно рубить лес стало то ли невыгодно, то ли слишком опасно. В любом случае мы, как любители природы, ратуем за то, чтобы оставить хоть немного «черных лесорубов», но в клетке, под наблюдением. И обязательно однополых, чтоб не размножались.

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