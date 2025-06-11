Общество 11.06.2025 в 11:02

Два школьника из Бурятии написали ЕГЭ по математике на 100 баллов

«Умниками» оказались выпускники 59-й гимназии и школы №17
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Текст: Елена Кокорина
Два школьника из Бурятии написали ЕГЭ по математике на 100 баллов

В Комитете по образованию города Улан-Удэ рассказали об очередных экзаменационных результатах у местных школьников.

В этом году в Бурятии профильную математику сдавали около двух тысяч выпускников, из которых два человека достигли максимального результата в 100 баллов. Это выпускники Российской гимназии №59 г. Улан-Удэ и школы №17.
Ранее ведомство сообщало о шестерых учениках, получивших максимальные баллы по литературе и двух – по химии. «Умники» и «умницы» представляли городские школы №№14, 56, 35, 32, 49 и 17.

- Особое внимание заслуживает физико-математическая школа №56, чьи ученики стали единственными среди выпускников республики, набравшими максимальное количество баллов по химии — целых два 100-балльника. Этот результат демонстрирует высокий уровень подготовки учителей и стремление самих учащихся достигать высот. Пусть этот успех станет вдохновением для будущих поколений, - прокомментировали в пресс-службе Комитета по образованию города.
Фото: loon.site

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