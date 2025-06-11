Общество 11.06.2025 в 11:31

Пропавшего ребенка в Улан-Удэ нашли в игровом клубе

Подростка доставили родителям под конвоем
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Текст: Елена Кокорина
Пропавшего ребенка в Улан-Удэ нашли в игровом клубе

Накануне в Улан-Удэ росгвардейцы вернули родителям убежавшего из дома подростка. Обнаружить его удалось в компьютерном клубе.

- Днем в компьютерном клубе Октябрьского района сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшему на место наряду вневедомственной охраны администратор клуба сообщила, что в игровом зале находится ребенок, на которого поступила ориентировка о пропаже. Тринадцатилетнего мальчика росгвардейцы отвезли в отдел полиции для дальнейшей передачи законным представителям через районное подразделение МВД по делам несовершеннолетних, - рассказали в Росгвардии республики.

В отношении родителей составлен административный протокол по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Выяснилось также, что подросток убегает из дома не в первый раз.

Фото: Росгвардия Бурятии

 

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