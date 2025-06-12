Жителям Бурятии советуют затянуть пояса

На прошлой неделе произошло несколько событий, которые могут перевести риск возникновения экономического кризиса и снижения жизненного уровня населения Бурятии в реальную плоскость. Речь идет о падении цен на нефть и исчерпании ликвидной части российской «кубышки» - ФНБ (Фонд национального благосостояния) и резком снижении доходов бюджета с одновременным ростом расходов и дефицита бюджета. Как полагает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский, к концу 2025 года в стране развернется экономический кризис, к которому надо готовиться уже сейчас.Главный маркер нарастающего неблагополучия — «кубышку» на черный день - начали распечатывать. Фонд национального благосостояния (ФНБ) пустеет на глазах. По итогам мая его ликвидная часть уменьшилась сразу на 15% — с 3,3 до 2,8 трлн рублей. Это самое низкое значение с 2019 года. Всего же с января 2025 года «кубышка» «похудела» почти на 25%. Речь идет прежде всего о ликвидной части ФНБ, которая состоит из средств, не размещенных в каких-либо бумагах (например, в акциях или облигациях). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минфин РФ.«Ситуация в 2025 году резко ухудшилась. Целые отрасли российской экономики — черная металлургия, сталелитейная, лесная промышленность, транспорт, потеряв экспортные доходы, вынуждены сокращать производство. Проблемы возникли в газовой промышленности и нефтянке в связи с потерей рынков и падением цен на сырье. При этом помощи им ждать неоткуда, а кредиты очень дорогие из-за жесткой политики Центробанка по ключевой ставке», - сообщил экономист Анатолий Масловский.Но это, по его словам, не главное. Поскольку «российская экономика и ранее испытывала периоды спады и как-то выбиралась из этого».«Проблема, как бы это банально ни звучало - в США. Там произойдет обвал, сопоставимый с Великой депрессией 30-х годов, когда мир надолго погрузился в кризис. Тарифная война, которую объявил Трамп, означает отказ от доминирования в мире в связи с нарастающей слабостью экономики США. Далее упадет Китай и мир погрузится в глобальную рецессию. России придется еще сложнее, поскольку спрос на наше сырье упадет, а деньги имеют обыкновение заканчиваться», - продолжает экономист.Ситуацию, когда дефицит бюджета закрывался деньгами граждан, мы уже наблюдали.Так, накопленные населением к 1990 году на счетах в Сбербанке СССР (369 млрд рублей) деньги тогдашнее правительство Николая Рыжкова просто изъяло и направило на финансирование дефицита союзного бюджета. Правда это не помогло.Сейчас веры монетарным властям побольше. Поскольку ранее это мы уже проходили и есть опыт реагирования на финансовые кризисы.- Заморозки вкладов не будет, это исключено. Все, кто держит на счетах до 1,4 млн рублей, могут быть спокойны — на них распространяются гарантии Агентства по страхованию вкладов (АСВ), - говорит финансовый аналитик Александр Доржиев.По словам эксперта Анатолия Масловского, «вложения в недвижимость в сегодняшней ситуации рискованны, особенно на заемные средства и на стадии котлована. Поскольку финансовое состояние застройщиков может серьезно ухудшиться».Строительная отрасль первой почувствовала приближающуюся рецессию. Так, «ввода жилья на территории России в 2027 году либо не будет вообще, либо его объемы сократятся до 30%». Такой прогноз сделал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.Добавило проблем и решение стран ОПЕК на прошлой неделе дальше наращивать добычу нефти, что продолжит снижать цены на нефть и экспортные доходы страны.Может замаячить секвестр расходов, если ситуация не выправится: например, отменят санкции, и цены на нефть снова пойдут вверх. Но этот вариант выглядит фантастикой, соответственно, пока все идет вниз.В конце мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на текущий год. Согласно предложенным поправкам, государственные доходы в 2025 составят около 38 трлн рублей, что ниже ранее утвержденного показателя в 40 трлн рублей. Наблюдается сильный рост бюджетных расходов и одновременное снижение доходов бюджета от нефти и газа: в мае 2025 года они составили 512,7 млрд рублей, что на 35,4% меньше, чем годом ранее (793,7 млрд рублей).В некоторых регионах власти начали секвестировать выплаты, уменьшение которых ранее было недопустимым. Так, по данным «Интерфакс», граждане, подписавшие контракт с минобороны в Башкирии после 4 июня, смогут рассчитывать на единовременную выплату в 1 млн рублей. Ранее размер выплаты составлял 1,6 млн рублей.В июне власти попробуют что-то сделать с курсом рубля. На прошлой неделе в стране продолжилось сильное снижение курса доллара к рублю - он упал ниже 80 рублей, подешевев в 2025 году на 25%. В Улан-Удэ это вызвало ажиотажную скупку валюты у спекулянтов, а у экономистов тревогу.«Главной причиной падения валюты к рублю стало масштабное падение спроса на импортные товары среди населения. Например, майские продажи импортных автомобилей показали снижение продаж на 28,3 %. Падение спроса на импорт потребовало у импортеров снижения закупок валюты, что «уронило» доллар, юань и др. В свою очередь, нефтяные компании испытали шок от падения цен на нефть. Как результат у них выросли издержки и они вынуждены продавать поступающую валюту по любому курсу. Именно поэтому Минфин РФ собирается ослабить рубль, чтобы увеличить нефтегазовые доходы, пишет «Коммерсантъ».Риск одномоментного обрушения финансовой системы РФ Анатолий Масловский считает не слишком вероятным. Санкции в виде полного нефтяного эмбарго против России также вряд ли возможны.Скорее всего, речь будет идти о растянутом по времени погружении вместе с другими странами в мировой кризис. В этих условиях важно уже сегодня сократить потребление, создав каждому свой «стабфонд».Также важно сократить долговую задолженность, если это возможно, и часть средств держать в наличных рублях. Разумным будет иметь и запасы продовольствия длительного хранения минимум на две-три недели на случай перебоев в обеспечении продовольствием.Голода, по словам Масловского, не будет, но сбои в поставке ряда продуктов питания возможны, не говоря уже об их сильном подорожании. И в заключение — одним из немногих надежных активов в период кризиса экономист считает металлическое золото — монеты, слитки и ювелирные изделия, стоимость которых ежегодно растет и обладает высокой ликвидностью.