Бурятию накрыл картофельный шторм

«Вчера был в Иволге на посевной. Кормовые сеяли. Там молочники говорили, что хотят попробовать немного заняться картошкой. Сегодня был в Мухоршибири, там тоже обсуждение, и кое-кто также начал сажать картошку», - поделился Намжил Мардваев.





В Бурятии на прошлой неделе произошло редкое событие. В здании минсельхоза республики собрались специалисты, чтобы прояснить положение в картофельной сфере. Очевидно, что проведение мероприятия связано с фантастическим подорожанием одного из главных продуктов питания. В последний раз картошка в Бурятии дорожала сопоставимыми темпами, наверное, только в пресловутые «лихие» 90-е, которые не поливал грязью только ленивый.Прошлогодний урожай картофеля в Бурятии оказался слабоватым. Тем не менее в целом на территории республики собрали 101,7 тыс. тонн второго хлеба. Исходя из цифры, самообеспеченность этим видом продукта питания составила 94,5%. То есть на первый взгляд регион практически полностью самообеспечен. Но существуют нюансы. Заметная часть собранного урожая продается за пределы республики.«Более 70% картофеля производится в личных подсобных хозяйствах. 28% – это хозяйства товарного сектора», - констатировала Туяна Тодорхоева, начальник отдела растениеводства Минсельхоза Бурятии.Урожай минувшего года был ниже урожая-2023 на 3,8%. В министерстве главной причиной этого называют погоду. «Осень была очень влажная. Осадки преобладали со второй половины июля, что привело к развитию заболеваний. Из-за этого аграрии недополучили урожай», - отметили в аграрном ведомстве.В этом году ожидается сбор в объеме 105,5 тыс. тонн - ждут более благоприятный для картофеля сезон. Однако планы планами, но только осень покажет, удастся ли избежать очередного падения.По словам Туяны Тодорхоевой, республиканская тенденция такова, что посевные площади в личных подсобных хозяйствах немного снижаются, а в хозяйствах товарного сектора понемногу увеличиваются - у предпринимателей есть планы по вводу в оборот ранее не обрабатывавшихся сельхозземель.Производство картофеля пользуется господдержкой как из федерального, так и из республиканского бюджета. Частные подворья тоже могут получить ее за самолично выращенные и проданные клубни. Однако такой «картофельный индивидуал» должен зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (надо получить статус самозанятого).Сергей Пашинский, экс-депутат Хурала, маститый аграрий, чья компания «Гарантия-2» известна, пожалуй, всей аграрной отрасли Бурятии, пояснил, что прошлый год был одним из тех, который по статистике является неблагоприятным для картофеля.«В прошлом году были ливни, дожди. В августе, в принципе, ботвы уже в частных подворьях не было. А это значит, что картофель накопали, но он был плохого качества и не сохранился», - напомнил предприниматель.Его компания работает с опорой на науку, соблюдает все технологии (полив, агрохимия, хороший семенной картофель и т. д.). «Мы понимаем, что если недополучим урожай, то попадем в банкротство. Стараемся снизить риски, но, к сожалению, против погодных условий порой ничего сделать нельзя. В прошлом году хранение было не очень хорошее, но если сравнить Забайкальский край, Иркутскую область, Бурятию, у нас на 20% оптовая цена была ниже, потому что республика поставила перед нами задачу снизить, самортизировать цены в таких случаях, как нынешний год. Я уже докладывал главе об этом. В любом случае ситуация непростая. Чтобы заниматься 100 гектарами картофеля, нужен миллион долларов, это не мной подсчитано. Цены выросли, к сожалению, в разы на все (необходимое для выращивания картофеля. – Прим. ред.)», - признался Сергей Пашинский, указав, что сельское хозяйство во всем мире дотационное.По его расчетам, чтобы появился широкий интерес к картофелю и была хорошая рентабельность, оптовая цена должна составлять 30 - 40 рублей за килограмм. При такой цене сельхозтоваропроизводитель может снизить свою зависимость от помощи государства, легче проводить техническое обновление и т. д. Сейчас цена за килограмм составляет 20 - 22 рубля.При озвученных планах на валовую копку 105,5 тыс. тонн картофеля в Бурятии есть нормальные хранилища на 33,5 тыс. тонн, что в целом позволяет вместить урожай предпринимателей. Однако здесь тоже есть нюансы: какой-то предприниматель может позволить себе построить хранилище, а кто-то нет. Приходится брать в аренду. Так что работа по хранилищам продолжается. В селе Харгана в прошлом году бывшую животноводческую ферму переделали в картофелехранилище. В этом году его планируют полностью заполнить картофелем.Ну а на частных подворьях второй хлеб хранят традиционно по принципу «кто во что горазд».Положение, когда в Россию (в том числе в Бурятию) стали завозить и продавать картофель даже из Монголии, граждане восприняли с недоумением. «Надо стимулировать собственное производство», - высказал в ходе мероприятия свою принципиальную позицию Намжил Мардваев, руководитель Бурятского филиала «Россельхозцентра».В то же время приход монгольского картофеля в Бурятию он назвал рыночной ситуацией — вопросом спроса и предложения.Так оно и есть. Продукция из Бурятии также продается в другие регионы, и там никто не запрещает привозить бурятскую картошку. К примеру, «Гарантия-2» продает местным покупателям только 60 - 70% выращенного картофеля — оптовики делают оплату по оптовой цене и позднее постепенно забирают картофель по обговоренной осенней цене.Естественно, в республику также поступает «чужая» картошка, как российская, так и зарубежная.В ходе общения со СМИ «всплыл» интересный момент, касающийся прихода монгольского картофеля в Россию.«Знаем «азербайджанскую» группу, которая по всей России этим занимается, реализацией. Они сказали, что из Монголии завезли картофель. Это, конечно, огромный плюс для монголов. «Азербайджанская» группа, она умеет торговать. Эту картошку они будут продавать и на севера, и на Дальний Восток. Наши бизнес-структуры дадут подъем производству Монголии сейчас» - сообщил собравшимся Намжил Мардваев.Но ситуация быстро меняется. Бурятия внезапно лишилась доступа к картофелю из Страны степей.Поток картофеля из Монголии как внезапно пошел, так неожиданно и закончился. Монгольская картошка стала объектом недоумения простых жителей республики, а также вызвала довольно печальные комментарии со стороны некоторых ответственных чиновников. Но теперь недоумевать будет не о чем, как и печалиться. Одним из тех, кто открыто говорил, что ситуация с приходом монгольского картофеля его коробит, был как раз Намжил Мардваев. Руководитель Бурятского филиала «Россельхозцентра» — известный специалист и почти полвека связан с аграрной отраслью.Он сообщил, что правительство Монголии наложило эмбарго на вывоз картофеля за пределы страны. Об этом Намжилу Мардваеву рассказал известный аграрий Монголии, позвонивший ему. Монгольское правительство объяснило такой шаг опасениями, что продолжение экспорта может привести к росту цен на данный продукт внутри Монголии. «До урожая у нас монгольской картошки не будет», - отметил Намжил Мардваев.Насколько можно верить вышеизложенному объяснению, сказать сложно. Но такая вероятность есть. Надеемся, что монгольские власти приняли это решение не из-за эмоций, обидевшись на то, что россияне стали недоумевать по поводу завоза монгольской картошки. Ну а сейчас, после исчезновения этого «картофельного источника», жителям Бурятии остается ждать, как это отразится на ценниках. Существует серьезное опасение, что запрет станет дополнительным негативным фактором для рынка картофеля.«В каком звене в этом сезоне произошел основной прирост цен на картофель?» - поинтересовался корреспондент «Номер один».«Как раз в звене, когда розничная торговля наценяет», - высказала свою оценку Туяна Тодорхоева.«Среди регионов ДФО Республика Бурятия единственная оказывает поддержку личным подсобным хозяйствам. Но не все граждане хотят получать такую поддержку, чтобы развивать свою работу дальше. Они понимают, насколько это ответственно – здесь риски не всегда зависят от самого человека», - разъяснила малоизвестный факт Туяна Тодорхоева.Картофелеводческий бизнес в условиях республики сложен, надо просчитывать все. Так, на первый взгляд в Бурятии выгодно заложить картофель в хранилища и весной продать. Но Сергей Пашинский пояснил, что порой выгоднее продать осенью «с поля», чем несколько месяцев спустя, понеся затраты на хранение. «Потому что Россия большая, есть такие картофельные регионы, как Омская область, Красноярский край, которые, в принципе, недалеко, и даже с перевозкой они конкурируют», - пояснил предприниматель.И потом, вот выкопал житель Бичурского района картошку в огороде, привез в Улан-Удэ и кому будет ее продавать? Если не продаст, то придется везти назад в район, а это новые расходы. Значит, по деревням должно ездить много скупщиков, нужна логистика.В общем природа Бурятии не способствует картофельному прогрессу региона. У нас гораздо более неблагоприятные условия для выращивания. В новосибирских условиях при культивировании картофеля-«сорокодневки» за теплый сезон можно получить два-три урожая. Поэтому Намжил Мардваев очень уважительно отозвался о картофелеводах республики.«Они находятся под таким «гнетом» западносибирских компаний… Есть понятие «биоклиматический потенциал». У нас он - 0,48. В Новосибирской области - 0,9. Что это означает? Чтобы вырастить килограмм картофеля у нас, надо затратить в два раза больше. И под таким напором, давлением только за счет самоотверженной, вдумчивой работы они сумели на сегодня сохраниться», - подчеркнул он.Ситуация по картофелю, даже при имеющихся почвах, погодных условиях, все равно подтолкнула кое-кого внимательнее присмотреться к этому аграрному направлению.Так что пусть налицо и препятствия, но в республике не намерены отказываться от выращивания картошки.Начинание у минсельхоза хорошее. Будем ждать, что такие встречи станут традицией. И не обязательно ждать, когда случится что-то из ряда вон выходящее. Можно просто собираться, дабы пояснять жителям республики существующее положение в каком-то направлении. О том, как в Бурятии что-либо открывается, власти сообщают регулярно. А вот об аграрной жизни такого обилия информации не ощущается.