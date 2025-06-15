Сбежал, чтобы найти могилу отца

Наверняка многие из наших читателей хотя бы раз видели фильм Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь», который рассказывает о жизни знаменитого афериста Фрэнка Эбегнейла. Протагонист сегодняшней истории чем-то с ним схож. Бывший студент индустриального техникума тоже сбежал из родного дома на фоне конфликта. Листовки с его фотографией были развешаны по всему городу, а теории и предположения вокруг внезапного исчезновения мальчика продолжали обрастать домыслами больше месяца. Одни предположения сменяли другие, но никто даже представить себе не мог, что трудный подросток окажется в столице курортов – городе Сочи.Вадим Петровский (имя и фамилия изменены. – Прим. ред.) ушел из дома 1 сентября 2017 года. В розыскной ориентировке говорилось, что у мальчика возникли проблемы в лицее. Но не они стали мотивом для побега. Как оказалось, 16-летний юноша грезил мечтой посетить могилу отца.– Еще задолго до своего побега я поднимал с родителями (мамой и отчимом) разговор насчет того, чтобы мы все вместе съездили к нему на могилу в Волгоград. Несмотря на то, что они все-таки мне пообещали, поездка неоднократно переносилась. Наверное, переходный возраст дал о себе знать, и на фоне всего происходящего я принял решение отправиться в путь самостоятельно, – вспоминает то время уже совсем взрослый парень. – Проблемы в лицее у меня действительно были. Одно стало наслаиваться на другое: невыполненное обещание, юношеский максимализм, подростковые распри и прочее. Вот и сбежал.Не вдаваясь в детали, расскажем, что он попросту поругался со сверстником после пьянки. Как именно сорванец отомстил своему обидчику, наш собеседник попросил не рассказывать.– Вернуться после такого на учебу мне не давали. Да и какой из меня помощник машиниста тепловоза… – разводит руками Петровский. – Дальнобойщиком бы стал с удовольствием. Всегда очень любил дальние дороги, машины и путешествия. Возможно, именно поэтому мне никак не удавалось усидеть на одном месте.Молодой человек уже мысленно проложил маршрут до Волгограда. Но для того, чтобы преодолеть 5 490 км, ему нужны были деньги. Улан-Удэ парень покинул автостопом и отправился на заработки в село Горячинск.– Там как раз началось строительство очередного отеля, благодаря которому я смог отпахать несколько недель разнорабочим и получить за это немного денег, – рассказывает юноша о первом этапе своего пути. – А о том, что параллельно с этим меня объявили в розыск, узнал совершенно случайно, увидев себя по телеку. Собственно, следующим утром мне пришлось оперативно собрать манатки.Впереди было село Баргузин и подработка на пилораме. Туда парень добрался познакомившись с водителем-экспедитором.– Он вместе с приятелем ехал на рабочем фургоне, пока я пытался поймать очередную попутку. Ребята остановились, мы немного поговорили, и они согласились меня подкинуть. Правда из-за моего юного возраста у них возникало много вопросов. Решил соврать им, что якобы сбежал из детского дома, где меня беспощадно били… Мол, теперь нахожусь в поисках мамы и папы, уцелевших после автокатастрофы, – пересказывает нам свою ложь молодой человек. – Играл, как мог, давил на жалость постоянно. Делал все, лишь бы от меня отстали и довезли туда, куда нужно. Разумеется, к такому дурному способу я прибегал неоднократно за все 45 дней пути.Проработав несколько недель на пилораме, парень вернулся в Улан-Удэ. Вот только отправился он не домой, а прямиком на автовокзал. Энная сумма денег, рюкзак, кроссовки, футболка, запасная кофта и украденный со стройки бушлат – скромный набор, с которым юноша смог добраться до Татауровской паромной переправы и пересесть в очередную остановившуюся машину.Водитель Toyota Hiace (микроавтобуса) довез его аж до самого Новосибирска. Вадим Петровский весьма тепло отзывается об этой поездке.– Как сейчас помню, это был забавный мужчина восточной внешности с жестким акцентом. Однако большую часть пути мы просто молчали. Хотя автостоперы, как правило, должны развлекать своего водилу, – вспоминает Вадим. – На самом деле местами мне было чертовски страшно с ним ехать. Он, минуя извилистые серпантины, разгонялся на поворотах свыше 100 км/ч. Моментами я чувствовал, что нахожусь в капсуле смерти.За 2 221 км автомобильной дороги молодому человеку больше всего запомнилось ДТП.– Мы стали свидетелями того, как груженая фура слетела с обрыва. Разумеется, остановились, чтобы пойти посмотреть – интересно же, – признается Вадим. – Неподалеку от этого места стоит деревушка. На грохот большегруза молниеносно сбежались сельчане, которые меня действительно удивили… Вместо того, чтобы проверить, жив ли водитель, они кинулись растаскивать его груз: бутылки с водой, туалетную бумагу, чайные пакетики и прочую продуктовую ерунду, которая высыпалась из фуры. Кстати, с мужчиной все было хорошо – он самостоятельно покинул кабину.В Новосибирске сбежавшего подростка высадили рядом с автомойкой. Там он поинтересовался у владельца, имеется ли какой-то вариант подработки. Оказалось, что есть.– 700 рублей платили за смену, вдобавок предоставили жилье. Пробыл я там целых три дня, пока хозяин бизнеса не подошел ко мне серьезно поговорить… Он практически сразу понял, что я потеряшка – узнал благодаря разлетевшейся в социальных сетях фотографии. Да и по мне, думаю, было видно, что я какой-то заблудший, – предполагает опытный автостопер. – Отступать было некуда. Сознался, что я тот самый мальчишка. Дал этому мужику номер телефона матери, а во время их разговора тихонечко убежал.Неподалеку от автомойки стоял припаркованный большегруз. Вадим запрыгнул в синюю фуру и отправился дальше. Водитель Volvo оказался единственным, кому парень рассказал всю правду о себе: и про колледж, и про проблемы, и про могилу отца…– Не знаю, почему именно ему. Я такого доброго лица еще никогда не видел в своей жизни. До сих пор гадаю, как он меня не сдал на ближайшем посту… – тепло отзывается о том мужчине Петровский. – Он довез меня до Волгограда, я посетил могилу отца, скончавшегося от цирроза печени, и даже успел познакомиться с родственниками, такими же пьяницами.Казалось бы, цель достигнута, но возвращаться домой путешественник не захотел. Дни продолжали сменяться, на улице становилось все холоднее. Парень, как он неоднократно шутил во время нашего разговора, «замерз».– Сочи – идеальное место, чтобы согреться… Подумал я, пытаясь поймать очередную попутку, – удивляется своему юношескому поступку парень. – Впереди было еще несколько городов, но чаще всего вспоминаю Ростов-на-Дону. Подъезжая к нему, я впервые увидел невероятно красивое алое зарево.Молодого путешественника особенно манили мелкие населенные пункты, которые выделялись на фоне индустриальных миллионников.– Влюбился в один поселочек городского типа. Его выезд был буквально покрыт извилистой дикой лозой. Еще какой-то городок посетил, названия его, правда, не помню, но это копия Диснейленда. Там было озеро, в центре которого стоял гигантский пиратский корабль. Однако по-настоящему в моем сердце навсегда поселился курортный поселок Джубга. Он подарил мне мечту – хочу приобрести там участок и состариться среди виноградников.Спустя некоторое время Вадим все же смог добраться до Сочи. Последним автомобилем стал мусоровоз.– Символично, ведь к тому времени у меня как раз закончились деньги и я стал походить на бомжа. Последние копейки потратил на сигареты, – вспоминает улан-удэнская «перелетная птица». – В общем, из-за них-то меня и поймали. Я зашел в подъезд многоквартирного дома, дабы укрыться от проливного дождя и покурить на балконе. Внизу же сидела консьержка и наблюдала за мной по камерам. Видимо, дымить на общем балконе было запрещено, и она обратилась в полицию.Как только парень спустился, его сразу поймали. Вадим Петровский частенько врал сотрудникам правоохранительных органов, притворяясь другим человеком, чьи паспортные данные знал наизусть. Но в этот раз его план не сработал.– Они уже знали, кто я. Посадили в машину да отвезли в отдел. Разговор же с родителями оказался коротким, что-то вроде: «Жди, по возможности к тебе прилетим». После этого меня отправили «на передержку», – шутит уже повзрослевший Вадим. – Меня доставили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей России по Краснодарскому краю, куда попадают дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Ребята там, конечно, по большей части тот еще контингент. Пацановка началась практически в первый же день. Бурятия, спасибо ей за это, научила меня определенной борзости. Мой улан-удэнский жаргон смог поставить самых дерзких на место мгновенно. В целом дни пролетели быстро. Кормили, кстати говоря, очень вкусно. Мне настолько понравилась запеканка, что я даже взял у повара рецепт ее приготовления.Родители приехали за сыном, как только смогли. Ни криков, ни ругани, а только искреннее: «Ну, привет, мы скучали».– Первым делом, конечно же, обнял маму. Отчим тоже с ней прилетел. Я думал, что он-то уж точно мне люлей вставит, но вместо этого тоже подошел обниматься. До того момента наши отношения были весьма напряженными, а после все стало как-то наоборот - потеплели. Наверное, сочинское солнце нам в этом помогло, – юморит Вадим Петровский. – В Улан-Удэ мы, конечно, вернулись, но спустя время. Родители предложили воспользоваться моментом и отдохнуть. Так мы все вместе впервые оказались на море.Сейчас, спустя годы, 24-летний парень вспоминает свою поездку с шутками, но в то же время подмечая, что его инстинкт самосохранения был, видимо, на нуле. То, что с ним ничего не случилось – чудо. Во время нашего разговора он несколько раз подчеркнул: «Подобные проявления дурости – это признаки тотального эгоизма, а не смелости. Ни одна такая поездка не стоит переживаний родителей и пролитых ими слез».