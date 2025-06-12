В Бурятии начали тестировать детей мигрантов

13 мая 2025 года в Улан-Удэ прошло тихое, но знаменательное событие — первое тестирование детей иностранцев, которые готовятся пойти в первый класс. У мальчишек и девчонок проверяли знание русского языка. Этот момент вполне тянет на исторический — ранее такого не было. Но это не местная придумка, такое происходит по всей стране. Считаем это последствием того, что в России стало очень много мигрантов.С апреля в России заработали новые правила приема в школы детей-мигрантов. Теперь школьники должны сдавать экзамен на знание русского языка — без него в учебное учреждение ребенка не зачислят. Ведь в школах Улан-Удэ без приемлемого владения государственным языком России детям мигрантов будет невозможно нормально учиться.Закон, запрещающий зачислять в общеобразовательные учреждения детей-мигрантов без соблюдения особых требований, приняли в декабре 2024 года. В них входит проверка законности нахождения на территории России и достаточный уровень знания русского языка, подтвержденный в ходе тестирования.«В общеобразовательные организации Улан-Удэ иностранные граждане подали шесть заявлений на обучение в первом классе. Заявления на зачисление в школу поступили от граждан Кыргызстана, Узбекистана, КНР и Таджикистана», - сообщила «Номер один» Татьяна Елистратова, заместитель председателя комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.Тестирование маленьких иностранцев, собирающихся пойти в школу, проводилось только в устной форме.В марте текущего года в Бурятии сформирована нормативная база, регламентирующая эту сторону жизни мигрантов из зарубежных стран. Так, 21 марта вышел приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия «Об определении перечня государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проводится тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ общего, основного общего и среднего общего образования, иностранных граждан и лиц без гражданства, и расписание проведения указанного тестирования». Есть и методические рекомендации.Расписание тестирования также утвердило минобразования республики.«Тестирующей организацией в Улан-Удэ стала школа № 51, расположенная по ул. Гагарина, 12», - пояснила Татьяна Елистратова.В состав тестирующей комиссии включили четырех педагогов этой школы: это председатель комиссии и ее члены. В комитете по образованию заверили, что все они владеют необходимыми предметными компетенциями.По результатам первого тестирования среди шести детей мигрантов один ребенок показал недостаточный для освоения учебной программы уровень владения языком. «Среднее значение от максимального количества полученных баллов участниками тестирования составило 72%», - констатировали в комитете по образованию.Отметим, что процедура проведения тестирования не предусматривает присутствия при тестировании родителей или законных представителей ребенка-иностранца.Подавали ли родители ребенка, который не прошел тестирование, недобрал баллов, апелляцию? Ведь методические рекомендации предоставляют такую возможность - решить спорные вопросы, возникшие при оценивании уровня знания языка, в апелляционной комиссии. Как пояснили в комитете по образованию, к ним не поступала информация на сей счет.Тестирование детей мигрантов для поступления в школу организуется по всей России. К примеру, в Чите, как сообщалось в начале июня на chita.ru, из шести детей не прошли тестирование уже четверо. К слову, столица Забайкальского края по численности населения заметно меньше столицы Бурятии, но там тестирование можно пройти в четырех школах. Наверное, в Чите гораздо больше мигрантов?Из имеющейся информации видно, что доля успешных тестирований в Улан-Удэ заметно больше, чем в Чите.Возможно, что дети мигрантов (наряду со своими родителями) в столице Бурятии просто лучше вписались в жизнь, чем в Чите, что позволяет им лучше знать русский. Больше общаются с местными детьми и, соответственно, глубже погружаясь в иную языковую среду, быстрее овладевают языком. Как известно, Бурятия чрезвычайно радушна и толерантна. Здесь примут хоть китайцев, хоть таджиков, хоть узбеков, хоть беженцев с Украины. Это небогатый, но тихий уголок России.Вместе с тем на память приходит недавний странный случай, связанный с мигрантами и их владением русским языком.Полиция Иркутской области, работая с приезжими иностранцами, обнаружила, что некоторые из них очень плохо владеют русским языком. Однако у мигрантов были сертификаты, выданные им в Улан-Удэ - в Центре тестирования при ВСГУТУ.Чем закончилось дело, проведено ли повторное независимое тестирование мигрантов, которое бы подтвердило (либо не подтвердило) соответствие полученных ими в Улан-Удэ сертификатов реальному уровню владения языком, непонятно.Проверить их лингвистический уровень было бы, думаем, более чем логично. Или предпочтем считать, что иркутские полицейские сами плохо владеют русским и поэтому не смогли понять, что им хотели сказать мигранты с языковыми сертификатами из соседней Бурятии на руках? К тому же сертификат подтверждает не только уровень владения русским языком, но и знаний по истории и законам страны пребывания.В России взят курс на заметное ужесточение политики по отношению к мигрантам.Идет борьба с «резиновыми квартирами», где кое-кто из ушлых россиян регистрирует десятки мигрантов с фиктивными браками с гражданами России. Известен целый ряд недавних операций силовиков в вузах России по поводу студентов-иностранцев. Треть регионов России уже использует юридическую опцию запрета на работу мигрантов в различных сферах. Правда, согласно федеральному закону, это не касается граждан стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Гражданин Киргизии за рулем российского такси - такое регион запретить не может.В Калужской области с 2022 года действует запрет на труд иностранцев в торговле, общественном транспорте, организациях общепита и кадровых агентствах. С 2025 года в Калужской области мигранты не смогут работать в сферах культуры, спорта, развлечений. В Магаданской области в 2024 году запретили трудоустраивать иностранцев водителями общественного транспорта и такси. В Крыму запрет на трудовую деятельность мигрантов действует аж в 35 сферах (и это не рекорд среди регионов). И так далее. Все невозможно перечислить.Госдума рассматривает десятки законопроектов на тему миграции, иностранцев. Предложения разные. Так, в категорию особо тяжких преступлений, за которые можно получить даже пожизненное заключение, предлагают отнести организацию незаконной миграции в Россию.И тут появляются вопросы. Каков вклад Бурятии в этот активный всероссийский процесс? Каковы основные достижения в текущем году и дальнейшие планы? Не слышно бодрых докладов из муниципалитетов республики. Видимо, ждут, когда на них обратит внимание из Москвы Бастрыкин?