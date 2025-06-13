В Бурятии дробильщик засудил компанию, в которой работает

Все произошло в одном из сельских районов Бурятии. Бригада дробильщиков проводила техническое обслуживание дробильно-сортировочного комплекса (ДСК). Рабочие меняли сита на грохоте. Грохот – это машина для просеивания раздробленного камня, разделения на фракции разной величины. Один из рабочих сорвался с высоты и упал, получив серьезные травмы.Бурятская Фемида по этому происшествию рассмотрела два дела.Одно из них - уголовное. На скамье подсудимых оказался горный мастер, которого обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Другое дело было гражданским. Пострадавший рабочий потребовал от компании выплатить компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.В тот роковой день бригада дробильщиков, как обычно, вышла на работу. Около восьми часов утра рабочие получили от горного мастера наряд-допуск и приступили к работе. Замена сит на упомянутом оборудовании производится на высоте 4,3 метра на трапе грохота шириной 45 сантиметров, не имеющем ограждений в передней части. Согласно правилам, это относится к работам на высоте.Правила, инструкции возлагали на горного мастера обязанности по соблюдению требований безопасности при проведении работ на высоте по замене сит на грохоте ДСК. Увы, он тогда с ними не справился.Следствие пришло к выводу, что потерпевший с требованиями правил безопасности труда дробильщика, в том числе касающихся работ на высоте, должным образом ознакомлен не был, а также не имел соответствующей квалификации для производства работ на высоте. Силовики указали, что горный мастер не выдал потерпевшему средства индивидуальной защиты: каску, предохранительный (монтажный) пояс, страховочный пояс. И допустил другие промахи.Вскоре он, как отмечено в материалах дела, самовольно покинул рабочее место, при этом не сняв с рабочего места дробильщиков, занимавшихся заменой сит (в том числе пострадавшего работника), и не аннулировал выданный им наряд-допуск.Весь день рабочие откручивали крепления и вынимали из грохота сита. Грузили их в ковш погрузчика. Пострадавший рабочий вытягивал очередную карту с помощью крюка. Он смог почти полностью вытянуть ее, но крюк вдруг сорвался и дробильщик, не удержавшись, полетел вниз.В момент падения рабочий был без каски и без страховочного пояса. С его слов, с самого момента его трудоустройства в компанию дробильщиком он не получал, не расписывался в получении и, соответственно, не использовал ни каску, ни спецодежду (кроме перчаток), ни страховочный пояс для работы на высоте.Дробильщик сорвался с высоты 4,3 метра и упал на землю. Он лежал и не мог пошевелиться.Позднее медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб лобной области слева. Также пострадавший получил закрытые компрессионные переломы грудных позвонков, к счастью, без нарушения функции спинного мозга, и прочие травмы.Повреждения были расценены как причинившие тяжкий вред здоровью. Мужчина до сих пор продолжает лечение, ходит с помощью костылей. Ему предстоит долгая реабилитация.В акте о несчастном случае на производстве подробно изложены причины ЧП. Самой первой указана некачественная организация работы, в том числе отсутствие контроля со стороны руководителей за соблюдением трудовой дисциплины; нарушения допуска к работам с повышенной опасностью; необеспеченность работников необходимым оборудованием, материалами, инструментом и т. д.Горный мастер уже в ходе дознания полностью признал свою вину, раскаялся. В ходе суда он подтвердил это. Извинился перед пострадавшим, а тот не настаивал на строгом наказании. Подсудимый ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства, то есть без проведения суда в полном виде. Фемида осудила его и приговорила к штрафу в 150 тыс. рублей. Приговор никто не обжаловал, а после его вступления в силу пострадавший дробильщик вчинил компании упомянутый гражданский иск о компенсации морального вреда, причиненного в результате происшествия на работе, в размере 3 млн рублей.Компания предложила заключить мировое соглашение – она была готова выплатить 600 тыс. рублей частями. Однако рабочий-истец отказался от такого варианта. Интересно, что ранее осужденный горный мастер выступил на стороне ответчика.Отметим, что компания оказывала пострадавшему работнику материальную помощь на общую сумму почти 100 тыс. рублей. Также он получил страховую выплату от Социального фонда России.В итоге суд присудил истцу компенсацию в 600 тыс. рублей. Решение еще не вступило в силу, есть срок на обжалование в апелляционном порядке.