Общество 11.06.2025 в 14:20
В Бурятии пострадавший работник сразился с лесным гигантом
За серьезную травму сотрудник БЛК получил несерьезную компенсацию
Текст: Станислав Сергеев
Грустная история господина Капитанова (фамилия изменена) стала достоянием судебной системы Бурятии. Ведь он сам обратился в суд, где бросил вызов некогда одной из крупнейших организаций Бурятии – Байкальской лесной компании (БЛК). Капитанов требовал выдать ему 1,5 млн рублей за травмированный глаз. Но российская Фемида скупа…
Трагический выезд
Господин Капитанов устроился в БЛК еще в 2015 году. Сначала водителем. Покрутив баранку три года, он решил перейти на более оседлую должность и написал заявление о переводе в бригаду по ремонту автомобилей.
Но долго на месте сидеть не вышло: в ноябре 2019 года его отправили в командировку в вахтовый поселок вместе со сварщиком ремонтировать лесовоз. Будучи опытным слесарем, Капитанов сразу понял: у лесовоза вышел из строя воздушный компрессор, нужно его снять и поставить новый. Для этого необходимо открутить гайку. Но она никак не поддавалась – на заводе ее зафиксировали специальным клеем. Крутили по очереди вместе со сварщиком.
В какой-то момент скользящий вороток, не выдержав нагрузки, сломался, в это время головка слетела с гайки и попала Капитанову в глаз.
Его тут же отвели в кабинет фельдшера. Там слесарю наложили повязку и срочно увезли в Республиканскую больницу. Капитанова госпитализировали и отправили на операцию. Выписали его примерно через две недели. Но не полностью здорового – ему нужно было наблюдаться у окулиста по месту жительства. На амбулаторном лечении он находился несколько месяцев – до конца марта 2020 года.
Урезали в пять раз
Между тем работодатель Капитанова составил акт о несчастном случае на производстве, где в качестве причины написал «прочие причины». Медико-социальная экспертиза пришла к выводу, что слесарь утратил профессиональную трудоспособность – 30% бессрочно. Это и стало поводом для обращения последнего в суд.
Там он рассказал, что из-за травмы испытывал боль, переживал за свое здоровье. А на момент подачи заявления был нетрудоспособен, что лишило его душевного равновесия.
Капитанов требовал взыскать с БЛК 1,5 млн рублей компенсации морального вреда и еще 2200 рублей - расходы по оформлению нотариальной доверенности.
Впрочем, суд первой инстанции решил умерить пыл пострадавшего работника, урезав компенсацию 1,5 млн до 300 тыс. рублей. Нотариальные 2200, кстати, суд постановил выплатить полностью.
Капитанов, конечно, с таким урезанием не согласился и отправился в Верховный суд с апелляцией. Там он заявил, что компенсация слишком мала и суд не учел, что в действиях пострадавшего не было неосторожности. И что снижать размер компенсации в пять раз нет никаких оснований.
Как написал юрист Капитанова, сумма должна компенсировать потерпевшему перенесенные им физические или нравственные страдания, устранить эти страдания либо сгладить их остроту. В решении суда первой инстанции не приведены мотивы и обоснования, почему сумма в 300 000 рублей является достаточной компенсацией причиненных страданий, не указано, какие конкретно обстоятельства дела позволили столь сильно уменьшить размер компенсации морального вреда.
«Истец получил травму, являясь работником ответчика в рабочее время при исполнении трудовых обязанностей на рабочем месте. В связи с чем именно работодатель является лицом, в силу закона обязанным компенсировать моральный вред».
Последствия на всю жизнь
Капитанов и его представитель упирали на то, что работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда, организацию контроля за состоянием условий труда. Защищать жизнь и здоровье своих работников, а также законные интересы последних, в том числе в случае производственного травматизма.
Также при вынесении решения судом первой инстанции не учтено поведение ответчика после явной осведомленности о причинении вреда здоровью работнику - никакой помощи не оказано и не предложено и, по мнению работодателя, полученное увечье и испытываемая боль и страдания оцениваются в сумму 25 000 рублей - вот так работодатель оценил полученную по его вине травму истца.
Кроме того, Капитанов сослался на акт о несчастном случае на производстве, в котором не усматривается его вины, а, наоборот – по его мнению, там все указывает на вину работодателя.
«Последствия травмирования истец будет испытывать на протяжении всей жизни. Свою трудовую деятельность истец завершил в возрасте 38 лет. В связи с тем, что истцу установлена утрата профессиональной трудоспособности в размере 30%, он лишен возможности устроиться на новую работу по своей специальности. Не может, как прежде, вести род занятий и прежний образ жизни… Большую часть времени истец проводит в медицинских учреждениях в попытках восстановить здоровье».
К слову, представитель БЛК в суде заявил следующее: «Ответчик, несмотря на то, что вина ответчика в причинении вреда здоровью истца не установлена, не обжаловал решение суда из гуманных соображений, так как (Капитанов. – Прим. ред.) получил травму при исполнении трудовых обязанностей».
Вот такая гуманность.
В итоге Верховный суд оставил решение суда первой инстанции в прежнем виде – 300 тыс. рублей плюс 2200 рублей.
Трагический выезд
Господин Капитанов устроился в БЛК еще в 2015 году. Сначала водителем. Покрутив баранку три года, он решил перейти на более оседлую должность и написал заявление о переводе в бригаду по ремонту автомобилей.
Но долго на месте сидеть не вышло: в ноябре 2019 года его отправили в командировку в вахтовый поселок вместе со сварщиком ремонтировать лесовоз. Будучи опытным слесарем, Капитанов сразу понял: у лесовоза вышел из строя воздушный компрессор, нужно его снять и поставить новый. Для этого необходимо открутить гайку. Но она никак не поддавалась – на заводе ее зафиксировали специальным клеем. Крутили по очереди вместе со сварщиком.
В какой-то момент скользящий вороток, не выдержав нагрузки, сломался, в это время головка слетела с гайки и попала Капитанову в глаз.
Его тут же отвели в кабинет фельдшера. Там слесарю наложили повязку и срочно увезли в Республиканскую больницу. Капитанова госпитализировали и отправили на операцию. Выписали его примерно через две недели. Но не полностью здорового – ему нужно было наблюдаться у окулиста по месту жительства. На амбулаторном лечении он находился несколько месяцев – до конца марта 2020 года.
Урезали в пять раз
Между тем работодатель Капитанова составил акт о несчастном случае на производстве, где в качестве причины написал «прочие причины». Медико-социальная экспертиза пришла к выводу, что слесарь утратил профессиональную трудоспособность – 30% бессрочно. Это и стало поводом для обращения последнего в суд.
Там он рассказал, что из-за травмы испытывал боль, переживал за свое здоровье. А на момент подачи заявления был нетрудоспособен, что лишило его душевного равновесия.
Капитанов требовал взыскать с БЛК 1,5 млн рублей компенсации морального вреда и еще 2200 рублей - расходы по оформлению нотариальной доверенности.
Впрочем, суд первой инстанции решил умерить пыл пострадавшего работника, урезав компенсацию 1,5 млн до 300 тыс. рублей. Нотариальные 2200, кстати, суд постановил выплатить полностью.
Капитанов, конечно, с таким урезанием не согласился и отправился в Верховный суд с апелляцией. Там он заявил, что компенсация слишком мала и суд не учел, что в действиях пострадавшего не было неосторожности. И что снижать размер компенсации в пять раз нет никаких оснований.
Как написал юрист Капитанова, сумма должна компенсировать потерпевшему перенесенные им физические или нравственные страдания, устранить эти страдания либо сгладить их остроту. В решении суда первой инстанции не приведены мотивы и обоснования, почему сумма в 300 000 рублей является достаточной компенсацией причиненных страданий, не указано, какие конкретно обстоятельства дела позволили столь сильно уменьшить размер компенсации морального вреда.
«Истец получил травму, являясь работником ответчика в рабочее время при исполнении трудовых обязанностей на рабочем месте. В связи с чем именно работодатель является лицом, в силу закона обязанным компенсировать моральный вред».
Последствия на всю жизнь
Капитанов и его представитель упирали на то, что работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда, организацию контроля за состоянием условий труда. Защищать жизнь и здоровье своих работников, а также законные интересы последних, в том числе в случае производственного травматизма.
Также при вынесении решения судом первой инстанции не учтено поведение ответчика после явной осведомленности о причинении вреда здоровью работнику - никакой помощи не оказано и не предложено и, по мнению работодателя, полученное увечье и испытываемая боль и страдания оцениваются в сумму 25 000 рублей - вот так работодатель оценил полученную по его вине травму истца.
Кроме того, Капитанов сослался на акт о несчастном случае на производстве, в котором не усматривается его вины, а, наоборот – по его мнению, там все указывает на вину работодателя.
«Последствия травмирования истец будет испытывать на протяжении всей жизни. Свою трудовую деятельность истец завершил в возрасте 38 лет. В связи с тем, что истцу установлена утрата профессиональной трудоспособности в размере 30%, он лишен возможности устроиться на новую работу по своей специальности. Не может, как прежде, вести род занятий и прежний образ жизни… Большую часть времени истец проводит в медицинских учреждениях в попытках восстановить здоровье».
К слову, представитель БЛК в суде заявил следующее: «Ответчик, несмотря на то, что вина ответчика в причинении вреда здоровью истца не установлена, не обжаловал решение суда из гуманных соображений, так как (Капитанов. – Прим. ред.) получил травму при исполнении трудовых обязанностей».
Вот такая гуманность.
В итоге Верховный суд оставил решение суда первой инстанции в прежнем виде – 300 тыс. рублей плюс 2200 рублей.
Тегинесчастный случай суд