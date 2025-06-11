В Бурятии пострадавший работник сразился с лесным гигантом

Грустная история господина Капитанова (фамилия изменена) стала достоянием судебной системы Бурятии. Ведь он сам обратился в суд, где бросил вызов некогда одной из крупнейших организаций Бурятии – Байкальской лесной компании (БЛК). Капитанов требовал выдать ему 1,5 млн рублей за травмированный глаз. Но российская Фемида скупа…Господин Капитанов устроился в БЛК еще в 2015 году. Сначала водителем. Покрутив баранку три года, он решил перейти на более оседлую должность и написал заявление о переводе в бригаду по ремонту автомобилей.Но долго на месте сидеть не вышло: в ноябре 2019 года его отправили в командировку в вахтовый поселок вместе со сварщиком ремонтировать лесовоз. Будучи опытным слесарем, Капитанов сразу понял: у лесовоза вышел из строя воздушный компрессор, нужно его снять и поставить новый. Для этого необходимо открутить гайку. Но она никак не поддавалась – на заводе ее зафиксировали специальным клеем. Крутили по очереди вместе со сварщиком.В какой-то момент скользящий вороток, не выдержав нагрузки, сломался, в это время головка слетела с гайки и попала Капитанову в глаз.Его тут же отвели в кабинет фельдшера. Там слесарю наложили повязку и срочно увезли в Республиканскую больницу. Капитанова госпитализировали и отправили на операцию. Выписали его примерно через две недели. Но не полностью здорового – ему нужно было наблюдаться у окулиста по месту жительства. На амбулаторном лечении он находился несколько месяцев – до конца марта 2020 года.Между тем работодатель Капитанова составил акт о несчастном случае на производстве, где в качестве причины написал «прочие причины». Медико-социальная экспертиза пришла к выводу, что слесарь утратил профессиональную трудоспособность – 30% бессрочно. Это и стало поводом для обращения последнего в суд.Там он рассказал, что из-за травмы испытывал боль, переживал за свое здоровье. А на момент подачи заявления был нетрудоспособен, что лишило его душевного равновесия.Капитанов требовал взыскать с БЛК 1,5 млн рублей компенсации морального вреда и еще 2200 рублей - расходы по оформлению нотариальной доверенности.Впрочем, суд первой инстанции решил умерить пыл пострадавшего работника, урезав компенсацию 1,5 млн до 300 тыс. рублей. Нотариальные 2200, кстати, суд постановил выплатить полностью.Капитанов, конечно, с таким урезанием не согласился и отправился в Верховный суд с апелляцией. Там он заявил, что компенсация слишком мала и суд не учел, что в действиях пострадавшего не было неосторожности. И что снижать размер компенсации в пять раз нет никаких оснований.Как написал юрист Капитанова, сумма должна компенсировать потерпевшему перенесенные им физические или нравственные страдания, устранить эти страдания либо сгладить их остроту. В решении суда первой инстанции не приведены мотивы и обоснования, почему сумма в 300 000 рублей является достаточной компенсацией причиненных страданий, не указано, какие конкретно обстоятельства дела позволили столь сильно уменьшить размер компенсации морального вреда.«Истец получил травму, являясь работником ответчика в рабочее время при исполнении трудовых обязанностей на рабочем месте. В связи с чем именно работодатель является лицом, в силу закона обязанным компенсировать моральный вред».Капитанов и его представитель упирали на то, что работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда, организацию контроля за состоянием условий труда. Защищать жизнь и здоровье своих работников, а также законные интересы последних, в том числе в случае производственного травматизма.Также при вынесении решения судом первой инстанции не учтено поведение ответчика после явной осведомленности о причинении вреда здоровью работнику - никакой помощи не оказано и не предложено и, по мнению работодателя, полученное увечье и испытываемая боль и страдания оцениваются в сумму 25 000 рублей - вот так работодатель оценил полученную по его вине травму истца.Кроме того, Капитанов сослался на акт о несчастном случае на производстве, в котором не усматривается его вины, а, наоборот – по его мнению, там все указывает на вину работодателя.«Последствия травмирования истец будет испытывать на протяжении всей жизни. Свою трудовую деятельность истец завершил в возрасте 38 лет. В связи с тем, что истцу установлена утрата профессиональной трудоспособности в размере 30%, он лишен возможности устроиться на новую работу по своей специальности. Не может, как прежде, вести род занятий и прежний образ жизни… Большую часть времени истец проводит в медицинских учреждениях в попытках восстановить здоровье».К слову, представитель БЛК в суде заявил следующее: «Ответчик, несмотря на то, что вина ответчика в причинении вреда здоровью истца не установлена, не обжаловал решение суда из гуманных соображений, так как (Капитанов. – Прим. ред.) получил травму при исполнении трудовых обязанностей».Вот такая гуманность.В итоге Верховный суд оставил решение суда первой инстанции в прежнем виде – 300 тыс. рублей плюс 2200 рублей.