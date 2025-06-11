На площади Советов в Улан-Удэ поставят 6 торговых домиков

В честь Дня города в Улан-Удэ, который пройдет 14 июня, на основных площадках праздника установят временные торговые точки с кулинарными изделиями, мороженым, сахарной ватой, попкорном, сувенирами и праздничной атрибутикой.

Все это можно будет найти по следующим адресам: площадь Революции — 9 мест, ул. Ленина — 34 места, парк им. Орешкова — 21 место, парк «Юбилейный» — 19 мест, парк «Кристальный» — 4 места, парк им. Д. Ж. Жанаева — 17 мест, а также сезонная зона отдыха на площади Советов, где будут расположены шесть торговых домиков и два фуд-трака.

Фото: мэрия города