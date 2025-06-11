Общество 11.06.2025 в 14:34

Мэр Улан-Удэ проверил ход капитального ремонта в школе

Школу №58 не только отремонтируют, но и установят там новое оборудование
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ проверил ход капитального ремонта в школе
Фото: скриншот видео
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идет капитальный ремонт в школе №58. 

«Работы уже выполнены на 51%, это радует. Подрядчик приступил к внутренней отделке полов, стен, потолков, устройству перегородок. Ведутся внутренние монтажные работы по инженерным сетям и обшивке фасада. Завершили основные демонтажные работы, заменили кровлю, основания полов, выровняли и оштукатурили стены, а также утеплили фасад», - рассказал градоначальник в своем телеграмм-канале. 


По словам мэра, совсем скоро дети вернутся за парты в практически новую школу. Она будет красивая, удобная и современная. 

«Помимо того, что сделаем капремонт, мы также закупим сюда новое оборудование. Это и парты, и компьютеры, и интерактивные доски, и лаборатории. А еще установим видеонаблюдение по всей школе и  сделаем тамбур, где будет место для охраны», - сообщил Игорь Шутенков.
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