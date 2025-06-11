Мэр Улан-Удэ проверил ход капитального ремонта в школе

«Работы уже выполнены на 51%, это радует. Подрядчик приступил к внутренней отделке полов, стен, потолков, устройству перегородок. Ведутся внутренние монтажные работы по инженерным сетям и обшивке фасада. Завершили основные демонтажные работы, заменили кровлю, основания полов, выровняли и оштукатурили стены, а также утеплили фасад», - рассказал градоначальник в своем телеграмм-канале.











Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идет капитальный ремонт в школе №58.По словам мэра, совсем скоро дети вернутся за парты в практически новую школу. Она будет красивая, удобная и современная.«Помимо того, что сделаем капремонт, мы также закупим сюда новое оборудование. Это и парты, и компьютеры, и интерактивные доски, и лаборатории. А еще установим видеонаблюдение по всей школе и сделаем тамбур, где будет место для охраны», - сообщил Игорь Шутенков.