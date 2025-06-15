Житель Улан-Удэ при разводе обобрал бывшую жену

Поучительная история о том, как мужчина после развода объегорил доверчивую бывшую жену, произошла в столице Бурятии. Она стала свидетельством того, что теперь все труднее верить кому-то на слово.В один из судов Улан-Удэ поступил иск гражданина Игнатьева (фамилия изменена. - Прим. ред.) к бывшей жене. Пара официально разведена. Мужчина хотел в судебном порядке зафиксировать факт «незаконного владения ответчика имуществом: диваном, шкаф-купе, холодильником, электроплитой, стиральной машиной, болгаркой, пилой дисковой «Вихрь», пилой цепной «Лесник», мангалом, компьютером, печью для мангала, шуроповертом Bosch». Кроме того, мужчина требовал обязать экс-супругу передать ему перечисленное имущество.Истец заявил, что всю технику и инструменты он приобрел до заключения брака и все это является его личной собственностью.В ходе судебного разбирательства Игнатьев все же согласился, что шуруповерт – это вещь экс-жены, а болгарка, пила дисковая «Вихрь», ряд иных вещей приобретены в браке. Бывшая жена также не скрывала, что часть имущества, указанного в иске, действительно была собственностью истца.Но женщина пояснила, что в браке они также купили машину. Кроме того, она брала кредит на ремонт авто и выплатила его. При разводе, сказала она, они с мужем договорились, что автомобиль забирает он, но в качестве компенсации мужчина оставляет ей упомянутые вещи. Был такой взаимообмен.Горожанка заявила, что не намерена передавать имущество бывшему мужу. Но, очевидно, ее ошибкой стало то, что договоренность о «взаимозачете» имущества при разводе была устной. Фемида отказалась касаться темы совместно нажитого автомобиля и кредита на его ремонт. Суд ограничился только предметом конкретного иска.«…В данном случае не стоит вопрос о разделе совместно нажитого бывшими супругами имущества, в частности, совместно приобретенного автомобиля», - указал суд.Дескать, по поводу автомобиля следует разбираться отдельно, если у экс-супруги появится такое намерение. В принципе, конечно, это верный подход.Суд обязал ответчицу вернуть Игнатьеву диван, шкаф-купе двустворчатый, холодильник, электроплиту, стиральную машинку, мангал, компьютер.Нехитрая двухходовка вполне удалась. Сначала сделать вид, что согласен на «взаимозачет» по имущественным активам, а потом в суде вытребовать у экс-супруги назад то, что та «получила» по «взаимозачету». У проигравшей женщины еще есть время на подачу апелляционной жалобы в Верховный суд Бурятии. Будет ли она подавать иск к Игнатьеву на тему автомобиля и кредита на его ремонт, неясно.Ранее экс-жена через суд добилась признания Игнатьева утратившим право пользования жилым помещением. Это решение стало основанием для снятия его с регистрационного учета с адреса.Женщина сообщила суду, что является собственником дома и в свое время прописала Игнатьева в нем. Однако теперь брак расторгнут, он выехал на постоянное место жительства в другое место. Личных вещей мужчины в доме нет. Никаких отношений с ним также давно нет. За коммунальные услуги ей приходится платить самостоятельно.