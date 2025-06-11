На кладбищах царит оживление

В начале года в России ускорился рост оборота похоронной отрасли. Об этом сообщает «Коммерсант».

В январе—апреле 2025 года российский рынок ритуальных услуг вырос на 12,7% год к году, до 39,5 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата. Годом ранее рынок рос более сдержанно — на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Текущее ускорение темпов роста вызвано как инфляцией, достигшей к концу апреля 10,23% в годовом выражении, так и увеличением смертности. По данным Росстата, в январе—апреле в стране умерло 662,7 тыс. человек, что на 4,5% больше год к году.

Рост смертности происходит во всех группах населения, но чаще - мужчин трудоспособного возраста.

«Не стоит забывать и про рост цен на ритуальные товары и услуги, а также увеличение средней стоимости ритуала и выбор более дорогих гробов, услуг, памятников частью населения»,—говорит директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Фото: Номер один