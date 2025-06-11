Общество 11.06.2025 в 15:12

В Бурятии наградили участников всероссийского проекта «Кибердром»

Команда из нашей республики заняла третье место по инженерному проекту
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии наградили участников всероссийского проекта «Кибердром»
Команда из Бурятии показала высокие результаты на VII Всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром». Бурятию представили студенты авиационного техникума, ВСГУТУ (программа «Крылья Ростеха» Московского авиационного института), ученики инженерных школ города и сотрудники Улан-Удэнского авиационного завода. Их команда «De-pro» заняла третье место по инженерному проекту и седьмое место среди 176 команд.

Гранд-финал конкурса прошел в очном формате на территории индустриального парка «Руднево» в Москве. Финал включал пять сложных этапов: диагностику и настройку дронов, точную доставку груза, преодоление препятствий, виртуальный осмотр конструкций с VR-технологиями и испытания в симуляторе. Кульминацией стала защита инженерных проектов, где команды создавали беспилотники на воздушной подушке с использованием 3D-печати.

Глава Бурятии поздравил талантливых ребят.

- Очень круто, что вы в таком жестком конкурентном поле вырвались вперед. 176 команд - это все-таки много. В конкурсе участвовала вся и центральный регион, и вы на этом фоне показали очень хороший результат. Это вызывает гордость, вы молодцы. Нужно, что бы вся республика гордилась и понимали, что и в новых технологиях республика впереди планеты всей, - обратился Алексей Цыденов к членам команды.


За высокие достижения в финале конкурса «Кибердром» члены команды получили благодарственные письма главы Бурятии. Кроме того, благодарности главы РБ удостоились тренер команды «De-pro», педагог дополнительного образования Анатолий Дульский, инструктор-методист направления БПЛА ‎центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН», организатор команды «De-pro», руководитель направления отдела по работе с персоналом АО «Улан-Удэнский авиационный завод Максим Шатов.

По итогам награждения Алексей Цыденов подчеркнул, что сферу беспилотников в регионе необходимо развивать.

- Есть отдельный национальный проект «Беспилотные авиационные системы», по не формируется будущее развитие этой сферы. Республике необходимы программирование, инженерия, системотехники и другие специалисты этой сферы. Это отдельное направление не только на период СВО, у беспилотников есть и другое практическое применение – доставлять лекарства, вести спасательные работы и мониторинг труднодоступных мест, работы по пожарам и лесу и т.д.», - сказал он.

Глава Бурятии дал поручения министерству промышленности найти стационарные площадки для тренировочных полетов на больших и маленьких дронах и министерству образования и науки – устраивать республиканские инженерные соревнования, подключить «Точки роста», IT- кубы, чтобы каждая организация, каждый район воспитывали и отправляли на них своих представителей.

В России конкурс «Кибердром» проводится Национальной ассоциацией производителей техники авиации общего назначения по инициативе министерства промышленности и торговли РФ. Основной целью является создание системы опережающей подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих практическими навыками и компетенциями, отвечающими потребностям промышленности в эпоху цифровой трансформации.


Всероссийский конкурс «Кибердром» состоит из нескольких этапов: четвертьфинала, полуфинала и финала. Обучение участников на каждом этапе проходит на основе разработанного Московским колледжем бизнес-технологий (КБТ) многофункционального учебно-методического комплекса по направлениям «Эксплуатация и программирование беспилотных воздушных судов (БВС)», «Проектирование электронной компонентной базы (ЭКБ)», «Обучение нейронных сетей», «3D-моделирование» и «Изготовление узлов БВС». Участникам, показавшим высокие результаты итоговой аттестации перед четвертьфиналом, выдают свидетельство государственного образца Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева о прохождении обучения по программе «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом».

У каждого участника есть индивидуальный рейтинг, баллы накапливаются по результатам выполнения заданий конкурса, а также учитываются итоги промежуточных и итоговых тестирований. И если команда не перешла на следующий этап конкурса, но участник набрал необходимое количество личных баллов, его также отметят, вручив свидетельство, диплом, которые помогут поступить в вуз. Конкурс «Кибердром» внесен в реестр олимпиад Министерства просвещения РФ, участие в которых дает привилегии при поступлении в ряд высших учебных заведений, таких как МГУ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, СПбГУ. 

Фото: пресс-служба правительства РБ
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